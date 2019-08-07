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А вы знаете, где в Бресте ограничено купание детей?
08.08.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский зональный ЦГиЭ информирует для доведения до сведения жителей г. Бреста и Брестского района, что по состоянию на 07.08.2019 продолжается ограничение купания детей на пляжах «Центральный» правый и левый берег р. Мухавец, «Восток» р. Мухавец, «Красный двор» и ограничено купание детей на пляже зоны отдыха по ул.Октябрьской революции (Гребной канал) по причине несоответствия качества воды по микробиологическим показателям санитарным нормам и правилам.
Брестский зональный ЦГиЭ предупреждает, что купание в несанкционированных местах и местах, запрещенных для купания, является угрозой возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний.
Помощник врача-гигиениста ОКГ Юлия Владимировна Патиевец ГУ «Брестский зонЦГиЭ
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Брестский зональный ЦГиЭ информирует для доведения до сведения жителей г. Бреста и Брестского района, что по состоянию на 07.08.2019 продолжается ограничение...
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