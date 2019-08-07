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Итоги развития области в I полугодии 2019 года подведены на заседании Могоблисполкома

08.08.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Итоги развития области в I полугодии 2019 года подведены на заседании МогоблисполкомаНа заседании Могилевского облисполкома были рассмотрены итоги социально-экономического развития области и исполнения бюджета в первом полугодии нынешнего года. В его работе приняли участие заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник, помощник Президента Республики Беларусь-инспектор по Могилевской области Михаил Русый.

В целом результаты свидетельствуют о достижении некоторых позитивных подвижек в различных сферах народно-хозяйственного комплекса региона. Выполнены, к примеру, 3 из 6 установленных ключевых  показателей социально-экономического развития. В том числе по привлечению прямых иностранных инвестиций, а также экспорту товаров и услуг. Так, в сравнении с соответствующим прошлогодним периодом поставки продукции за пределы республики возросли на 5,5%.

Немало и положительных тенденций в решении различных других вопросов. Их основу, безусловно, составляют и увеличение объема чистой прибыли, и некоторое уменьшение количества убыточных предприятий, и рост уровня средней заработной платы, размер которой стал равняться 903 рублям.

Однако не достигнут основной из этих показателей – по параметру внутреннего регионального продукта. За первое полугодие 2019 года он возрос в сравнении с прошлогодним результатом лишь на 0,3%. Не обеспечено и должное увеличение производительности труда, меньше установленного результат в создании новых рабочих мест.

Последовавший предметный анализ результатов работы Могилевщины  в нынешнем году указал как на объективные, так и субъективные факторы, негативно сказывающиеся на деятельности некоторых отраслей ее народно-хозяйственного комплекса, а также организаций и районов. Зачастую совместно они и формируют отрицательные показатели их работы. При этом наблюдается весьма существенная полярность экономических позиций. И среди предприятий, и среди районов.
Для роста эффективности деятельности  народно-хозяйственного комплекса Могилевщины, как подчеркивалось на заседании, необходимо решение ряда ключевых задач. И прежде всего повышение технологической и исполнительской дисциплины наряду с обеспечением должного качественного уровня выпускаемой продукции.

mogilevnews.by

 
 
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На заседании Могилевского облисполкома были рассмотрены итоги социально-экономического развития области и исполнения бюджета в первом полугодии нынешнего года....
 
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