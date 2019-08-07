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29-летний водитель фуры погиб в аварии в Лидском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 августа около шести часов вечера в Лидском районе в аварии погиб водитель фуры.
Как
В результате аварии фуру занесло, и кабина перевернулась. Водителя Volvo выбросило из машины. Мужчина получил открытые ЧМТ и травму живота, от которых погиб на месте.
В прошлом месяце в Лидском районе столкнулись фура и микроавтобус.
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Новости Беларуси. 7 августа около шести часов вечера в Лидском районе в аварии погиб водитель фуры. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 47-летний...
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