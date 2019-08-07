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Никита Мещеряков: «Мы будем настраиваться побеждать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 очка! Именно столько отделило нашу национальную команду по баскетболу от победы над датчанами в третьем раунде отбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Никита Мещеряков, игрок сборной Беларуси по баскетболу:
В основной раунд континентального форума выйдут победители групп. К слову, следующую игру парни Александра Крутикова проведут с командой Албании. Матч состоится 14 августа в Минске.
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Новости Беларуси. 3 очка! Именно столько отделило нашу национальную команду по баскетболу от победы над датчанами в третьем раунде отбора, сообщили в программе...
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