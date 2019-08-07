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«Буду полезен». Александр Глеб перешёл в «Ислочь»

08.08.2019 16:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый титулованный белорусский футболист современности Александр Глеб перешёл в «Ислочь». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

«Добро пожаловать в нашу команду, Александр! За «Ислочь» Глеб будет играть под №13», – говорится в сообщении.

Вскоре после этого Александр ответил на несколько вопросов, касающихся его перехода в новую команду. Глеб рассказал, что он хорошо знает руководителя клуба и дружит с тренерским штабом.

Александр Глеб ушёл из БАТЭ

«Мне нравится обстановка в команде: здесь классный коллектив, замечательная атмосфера и хорошие условия для работы», – добавил футболист.

«Буду полезен». Александр Глеб перешёл в «Ислочь»
Фото: fcisloch.by

Пока что Глеб не знает, какая роль будет у него в «Ислочи», но он чувствует, что будет полезен. Возможно, не в качестве футболиста, если не позволит здоровье.

Сейчас Александр думает, что можно было бы направить тренерский штаб пройти стажировки в зарубежные команды. Или можно договориться о сотрудничестве ДЮСШ «Ислочь» с зарубежными футбольными академиями.

Что касается финансов, спортсмен признал, что его это не волновало. Для Глеба важнее всего быть рядом с семьёй, ведь у него недавно родился ещё один ребёнок.

«Две дочки хорошо, а три – ещё лучше» (здесь подробности).

Люди в материале: Александр Глеб
 
 
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Новости Беларуси. Самый титулованный белорусский футболист современности Александр Глеб перешёл в «Ислочь». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба. ...
 
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