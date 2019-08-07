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Лига Европы. БАТЭ и «Шахтёр» сыграют 8 августа выездные матчи

08.08.2019 16:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер» проведут 8 августа первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Лига Европы. БАТЭ и «Шахтёр» сыграют 8 августа выездные матчи


Оба наших клуба сыграют на выезде. Первым стартует действующий чемпион. Он померяется силами с командой «Сараево».    

Лига Европы. БАТЭ и «Шахтёр» сыграют 8 августа выездные матчи

Игра начнется в 20.45. А в 22.00 в борьбу вступят «горняки». Им предстоит дуэль с «Торино». Ответные противостояния будут сыграны через неделю в Борисове и Минске.   

Лига Европы. БАТЭ и «Шахтёр» сыграют 8 августа выездные матчи

 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер» проведут 8 августа первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе...
 
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