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Лига Европы. БАТЭ и «Шахтёр» сыграют 8 августа выездные матчи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер» проведут 8 августа первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Игра начнется в 20.45. А в 22.00 в борьбу вступят «горняки». Им предстоит дуэль с «Торино». Ответные противостояния будут сыграны через неделю в Борисове и Минске.
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер» проведут 8 августа первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе...
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