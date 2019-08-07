|
«Тур под угрозой срыва». Макс Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Источник материала: СТВ
Макс Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз. Об этом
Наргиз поделилась с подписчиками соцсети откровенным признанием: от нее отказался продюсер Макс Фадеев. Сотрудничество Наргиз и Фадеева считалось образцовым в российском шоу-бизнесе. Однако продюсер разорвал контракт с Наргиз перед стартом ее гастрольного тура.
Певица Наргиз:
Певица рассказала поклонникам, что она осталась без репертуара и концертов по стране. Так, Фадеев не выходит на связь с Наргиз и никак не комментирует ситуацию. Наргиз попросила прощения за сорванные концерты у своих слушателей. Поклонники в комментариях поддержали Наргиз и раскритиковали действия продюсера.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макс Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз. Об этом сообщила певица в своем Instagram-аккаунте. Наргиз поделилась с подписчиками соцсети откровенным признанием: от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)