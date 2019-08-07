ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Тур под угрозой срыва». Макс Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

08.08.2019 16:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Макс Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз. Об этом сообщила певица в своем Instagram-аккаунте.

Наргиз поделилась с подписчиками соцсети откровенным признанием: от нее отказался продюсер Макс Фадеев. Сотрудничество Наргиз и Фадеева считалось образцовым в российском шоу-бизнесе. Однако продюсер разорвал контракт с Наргиз перед стартом ее гастрольного тура.

«Тур под угрозой срыва». Макс Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Певица Наргиз:
Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую, новую, мою музыку! Я вас безумно люблю!

Певица рассказала поклонникам, что она осталась без репертуара и концертов по стране. Так, Фадеев не выходит на связь с Наргиз и никак не комментирует ситуацию. Наргиз попросила прощения за сорванные концерты у своих слушателей. Поклонники в комментариях поддержали Наргиз и раскритиковали действия продюсера.

Наргиз была не единственным проектом Фадеева. В июле текущего года продюсер попал в скандал с участницами группы «Серебро» – здесь подробнее

Люди в материале: Наргиз, Макс Фадеев
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макс Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз. Об этом сообщила певица в своем Instagram-аккаунте. Наргиз поделилась с подписчиками соцсети откровенным признанием: от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Атамбаев сдался властям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика