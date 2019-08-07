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В США мужчина ограбил пекарню, несколько офисов и убил четырёх человек
Источник материала: СТВ
Новости США. Очередное ЧП в США. В двух городах Калифорнии грабитель совершил серию вооруженных нападений: погибли 4 человека, еще 2 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
33-летний мужчина ограбил пекарню и два офиса в Гарден-Гроув, напал с ножом на двух прохожих и посетителя заправки, а затем отправился в соседний город.
Там злоумышленник убил еще одного человека. Подозреваемого задержали. По словам полиции, все эти акты насилия были случайными, так как нападавший не был знаком ни с одной из жертв. Ведется расследование.
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Новости США. Очередное ЧП в США. В двух городах Калифорнии грабитель совершил серию вооруженных нападений: погибли 4 человека, еще 2 ранены, сообщили в программе...
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