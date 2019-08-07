ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США мужчина ограбил пекарню, несколько офисов и убил четырёх человек

08.08.2019 15:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Очередное ЧП в США. В двух городах Калифорнии грабитель совершил серию вооруженных нападений: погибли 4 человека, еще 2 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В США мужчина ограбил пекарню, несколько офисов и убил четырёх человек

33-летний мужчина ограбил пекарню и два офиса в Гарден-Гроув, напал с ножом на двух прохожих и посетителя заправки, а затем отправился в соседний город.   

В США мужчина ограбил пекарню, несколько офисов и убил четырёх человек

Там злоумышленник убил еще одного человека. Подозреваемого задержали. По словам полиции, все эти акты насилия были случайными, так как нападавший не был знаком ни с одной из жертв. Ведется расследование.   

В США мужчина ограбил пекарню, несколько офисов и убил четырёх человек

В США мужчина ограбил пекарню, несколько офисов и убил четырёх человек

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Очередное ЧП в США. В двух городах Калифорнии грабитель совершил серию вооруженных нападений: погибли 4 человека, еще 2 ранены, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Варламов хотел похвалить Минск, но скатился в сарказм: «В армии тоже чисто»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика