«Динамо-Минск» крупно проиграло московским обноклубникам

Источник материала: Tut.by

После победы 6:3 над узбекским клубом «Динамо-Минск» на турнире крупно проиграло более серьезному сопернику — команде «Динамо-Москва» со счетом 1:4.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, вчера в Нижнем Новгороде стартовал предсезонный турнир — Кубок губернатора Нижегородской области. В течение четырех дней — с 7 по 11 августа — четыре команды выявят победителя и призеров матчами по круговой системе. Первый матч наши выиграли, но второй проиграли.