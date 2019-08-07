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«Динамо-Минск» крупно проиграло московским обноклубникам
Источник материала: Tut.by
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Напомним, вчера в Нижнем Новгороде стартовал предсезонный турнир — Кубок губернатора Нижегородской области. В течение четырех дней — с 7 по 11 августа — четыре команды выявят победителя и призеров матчами по круговой системе. Первый матч наши выиграли, но второй проиграли.
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