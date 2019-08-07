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С белорусов берут дороже за 3D и за кино в выходные. Посмотрите, сколько мы переплачиваем

08.08.2019 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сервис со скидками Picodi.com проанализировал, насколько отличаются цены на 2D- и 3D-сеансы по будням и выходным в кинотеатрах стран Европы, Азии, Африки, обеих Америк и Австралии. Для сравнения в инфографике приведены и данные из Беларуси. Давайте взглянем.

Что еще показывают в минских кинотеатрах

Что с ценами на 3D?


В среднем в большинстве проанализированных стран стоимость 3D-сеанса дороже 2D ровно на стоимость очков, которая может составлять 10−25% от цены стандартного билета. Такая ситуация зафиксирована в Беларуси, Польше, России, Чехии и во многих других странах — не только в Европе. Стоит отметить, что постепенно кинотеатры отказываются от практики раздавать очки бесплатно перед каждым сеансом. На 3D-фильм можно прийти с очками с прошлого раза или приобрести новые, которые позже окажутся в куче таких же, покупаемых по забывчивости. Это, кстати, может стать одним из способов дополнительного заработка кинотеатров наравне с попкорном и чипсами.

В некоторых странах разница в цене на сеансы превышает 30%. В частности, в Германии вы доплатите 3 евро за сам 3D-сеанс и ещё 1 евро за очки, таким образом, разница от стандартного показа составит 45%. Меньше всего цены на билеты отличаются в Финляндии (7%), Саудовской Аравии и Словакии (6%), Сингапуре (3%). В Таджикистане и Узбекистане, чтобы увидеть на экране любимого героя «в объёме», в некоторых киноцентрах нужно доплатить всего 4−6%.

Стоит ли проводить выходные в кино?


Принято считать, что сеансы в выходные дороже, чем в будние дни. Как поется в известной песне, «и каждый вечер он без денег немного», поэтому каждый студент знает, что в кино лучше ходить на утренние сеансы на рабочей неделе. Например, в Беларуси билеты в уикенд (вечер пятницы, суббота и воскресенье) стоят в среднем на 11% дороже. Похожую разницу в цене можно встретить в Эстонии, Финляндии, Сербии, Китае, а в Австрии наценка достигает 38%.
Тем не менее в большинстве стран нет разницы в цене билетов. По крайней мере работникам отдела аналитики Picodi.com удалось найти доступные сеансы в выходные дни по цене какого-нибудь стандартного вторника.

Статистика посещаемости кинотеатров Европы

  • Самое большое количество зрителей зафиксировано в декабре. Два значительных пика в году: октябрь-декабрь и февраль-март.
  • Самые посещаемые дни — уикенд. От 55% до 65% недельного потока клиентов приходится на пятницу, субботу и воскресенье.
  • Самый посещаемый день в году последние несколько лет приходится на субботу после Дня св. Валентина (в этом году День всех влюблённых выпал на четверг, а максимальная посещаемость кинотеатров зафиксирована в субботу, 16.02.2019). Количество зрителей за 4 дня в период этого праздника (т.е. четверг, пятница, суббота и воскресенье) составило 26% от количества зрителей за весь февраль.

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Сервис со скидками Picodi.com проанализировал, насколько отличаются цены на 2D- и 3D-сеансы по будням и выходным в кинотеатрах стран Европы, Азии, Африки, обеих Америк и...
 
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