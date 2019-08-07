Проведение выборов «два в одном» может вызвать в недовольном белорусском обществе волнения, протесты и брожения, считает доктор юридических наук Михаил Пастухов.





- Парламентская и президентская кампании идут почти параллельно, только поменялись местами. По Конституции, сначала должны проходить президентские выборы, а потом – парламентские. «Разводка» выборов означает, что на практике преобладает принцип не законности, не конституционности, а целесообразности.





Что интересно: перенос и досрочные парламентские выборы практически никак не мотивируются, преобладает волюнтаристский подход в решении важных государственных проблем. Выборы должны быть не игрой, не вакханалией, а праздником демократии, на котором граждане могут сделать свой выбор.





Первой должна проходить президентская кампания, если исходить из сроков. Президентские выборы должны действительно проходить в конце августа (Лидия Ермошина назвала приблизительную дату – 30 августа 2020 года. – БП), а парламентские выборы, по моим подсчетам, должны проходить в первое воскресенье сентября.





Выборы назначаются за четыре месяца до окончания срока полномочий парламента и проводятся не позднее, чем за месяц до окончания полномочий; последняя парламентская кампания проходила 11 сентября 2016 года.





А так выходит, что глава государства подобрал удачное слово – вакханалия; говоря корректнее, это не вакханалия, а волюнтаризм: не считаясь с Конституцией, положениями Избирательного кодекса, назначают выборы, когда удобно власти. А потом дополняются другие характерные особенности, когда не позволяют считать выборы легитимными и законными.





Получается просто фарс: и дата назначения выборов, и сам процесс, и подсчет голосов – ничего не соответствует признанным стандартам демократических выборов, установленных в регионе ОБСЕ еще в Копенгагене в 1990 году. Зачем тратить время, зачем тратить народные деньги, если исход известен заранее?









- А в чем заключается целесообразность такой рокировки: парламентская кампания вместо президентской?





- Проведение выборов «два в одном» для недовольного белорусского общества может привести к волнениям, протестам, брожениям; на фоне обнищания населения и недовольства политикой власти можно просто разогреть общество.





С другой стороны, менее значимая парламентская кампания послужит полигоном, на котором обкатают, отработают сценарий с депутатским составом, спокойно отфильтруют; а потом уже спокойно займутся более «важными выборами» - президентскими.





Там тоже нужно навести порядок: желающих выдвигаться кандидатами в президенты уже сейчас достаточно, поэтому тоже нужна определенная работа по фильтрованию.





Если говорить об экономическом, в большей степени – финансовом факторе, то президентская кампания съест гораздо больше денег.





Кстати, поразительный факт: досрочные то ли президентские, то ли парламентские выборы планировали проводить, а в бюджет на проведение выборы не заложены средства, приходится искать деньги в других статьях доходной части. Это говорит о совершенно непродуманной политике.





Наши выборы с финансовой точки зрения очень скромные. Вопреки стандартам ОБСЕ белорусская власть перестала выделять средства кандидатам в депутаты и кандидатам в президенты. Что за выборы проводит государство, если не выделяет средства на раскрутку кандидатов?





В таком случае необоснованные преимущества оказываются у более богатых кандидатов, олигархов и представителей власти – это нарушение принципа равенства кандидатов в депутаты и в президенты.









В любом случае мы приходим к неизбежному результату: выборы в Беларуси изначально не отвечают общепризнанным стандартам, незаконные и нелегитимные; как показывает практика, в значительной степени с подтасованными результатами голосования, в том числе во время досрочного голосования.