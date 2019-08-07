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Зачем Лукашенко понадобилась "разводка" выборов?

08.08.2019 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По Конституции, первой должна пройти президентская кампания, и лишь потом – парламентская.

Зачем Лукашенко понадобилась "разводка" выборов?
Проведение выборов «два в одном» может вызвать в недовольном белорусском обществе волнения, протесты и брожения, считает доктор юридических наук Михаил Пастухов.

- Парламентская и президентская кампании идут почти параллельно, только поменялись местами. По Конституции, сначала должны проходить президентские выборы, а потом – парламентские. «Разводка» выборов означает, что на практике преобладает принцип не законности, не конституционности, а целесообразности. 

Что интересно: перенос и досрочные парламентские выборы практически никак не мотивируются, преобладает волюнтаристский подход в решении важных государственных проблем. Выборы должны быть не игрой, не вакханалией, а праздником демократии, на котором граждане могут сделать свой выбор. 

Первой должна проходить президентская кампания, если исходить из сроков. Президентские выборы должны действительно проходить в конце августа (Лидия Ермошина назвала приблизительную дату – 30 августа 2020 года. – БП), а парламентские выборы, по моим подсчетам, должны проходить в первое воскресенье сентября. 

Выборы назначаются за четыре месяца до окончания срока полномочий парламента и проводятся не позднее, чем за месяц до окончания полномочий; последняя парламентская кампания проходила 11 сентября 2016 года. 

А так выходит, что глава государства подобрал удачное слово – вакханалия; говоря корректнее, это не вакханалия, а волюнтаризм: не считаясь с Конституцией, положениями Избирательного кодекса, назначают выборы, когда удобно власти. А потом дополняются другие характерные особенности, когда не позволяют считать выборы легитимными и законными. 

Получается просто фарс: и дата назначения выборов, и сам процесс, и подсчет голосов – ничего не соответствует признанным стандартам демократических выборов, установленных в регионе ОБСЕ еще в Копенгагене в 1990 году. Зачем тратить время, зачем тратить народные деньги, если исход известен заранее? 


- А в чем заключается целесообразность такой рокировки: парламентская кампания вместо президентской?

- Проведение выборов «два в одном» для недовольного белорусского общества может привести к волнениям, протестам, брожениям; на фоне обнищания населения и недовольства политикой власти можно просто разогреть общество.

С другой стороны, менее значимая парламентская кампания послужит полигоном, на котором обкатают, отработают сценарий с депутатским составом, спокойно отфильтруют; а потом уже спокойно займутся более «важными выборами» - президентскими. 

Там тоже нужно навести порядок: желающих выдвигаться кандидатами в президенты уже сейчас достаточно, поэтому тоже нужна определенная работа по фильтрованию. 

Если говорить об экономическом, в большей степени – финансовом факторе, то президентская кампания съест гораздо больше денег. 

Кстати, поразительный факт: досрочные то ли президентские, то ли парламентские выборы планировали проводить, а в бюджет на проведение выборы не заложены средства, приходится искать деньги в других статьях доходной части. Это говорит о совершенно непродуманной политике. 

Наши выборы с финансовой точки зрения очень скромные. Вопреки стандартам ОБСЕ белорусская власть перестала выделять средства кандидатам в депутаты и кандидатам в президенты. Что за выборы проводит государство, если не выделяет средства на раскрутку кандидатов? 

В таком случае необоснованные преимущества оказываются у более богатых кандидатов, олигархов и представителей власти – это нарушение принципа равенства кандидатов в депутаты и в президенты.


В любом случае мы приходим к неизбежному результату: выборы в Беларуси изначально не отвечают общепризнанным стандартам, незаконные и нелегитимные; как показывает практика, в значительной степени с подтасованными результатами голосования, в том числе во время досрочного голосования.
 
 
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По Конституции, первой должна пройти президентская кампания, и лишь потом – парламентская.
 
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