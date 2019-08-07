Леонид Кравчук: Минский формат - это ширма, которая позволяет России издеваться над Украиной

Срочные переговоры глава Украины инициирует в связи с гибелью 6 августа в результате обстрелов четверых украинских военнослужащих на Донбассе.





«Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.





«…я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», - резюмировал Зеленский.





Lenta.UA у первого президента Леонида Кравчука. Реально ли на данном этапе собрать «нормандскую четверку», и, тем более, как настаивает Владимир Зеленский — в предельно оперативном порядке, - поинтересоваласьу первого президента









Возможно ли, на ваш взгляд, оперативно собраться в нормандском формате и адекватной ли ситуации, сложившейся в последние дни на Донбассе, является реакция президента Зеленского?





Реакция была мгновенной, а это значит, что он (Зеленский- Ред.) реагирует на такие вещи адекватно и реагирует так, как должен реагировать президент в условиях обострившейся ситуации. Однако не стоит забывать о том, что Россия относится к нормандскому формату весьма скептично. То они говорят, что только ведутся переговоры, то твердят, что нужно время для подготовки и так далее. Тянут кота за хвост…





А вот и Меркель, и Макрон, я думаю, поддержат предложение Зеленского о том, чтобы как можно быстрее собрать этот формат. Но что касается Путина…тут вряд ли стоит ожидать положительного ответа.





Было бы хорошо, чтобы Макрон или Меркель, которая часто общается с Путиным, как-то повлияли на Путина, потому что без его присутствия проводить заседание совершенно неэффективно. Сейчас же, возможно я ошибаюсь, Путин не собирается быстро реагировать на предложение украинского президента.





Почему Путин, как вы говорите, всячески избегает встречи в нормандском формате?





Это уже не первое обострение ситуации на Донбассе, но, как видим, Россия адекватно не реагирует. Они отстаивают одну и ту же позицию: Украина должна начать выполнять Минские соглашения. И на аналогичной позиции, к сожалению, стоят и некоторые наши политические силы. Как бы там ни было, но факт остается фактом: Россия заявляет, что это наша внутренняя война, а некоторые украинские политики поддерживают такую идеологию. Вот в чем cостоит опасность.









Но Минские соглашения Россия сама же и не выполняет…





Это — отдельный вопрос. Меня больше волнует то, что президент Зеленский с надеждой относится к минскому формату. Это плохо. Лично я убежден в том, что минский формат — это ширма, которая позволяет России издеваться над украинскими предложениями, которые она сознательно не хочет выполнять. Поэтому, я бы предлагал переходить от минского формата к будапештскому. Можно также просто расширить минский формат, введя в него США, Великобританию.





То есть, необходимо, во-первых, изменить сам формат, расширив его. Во-вторых, поменять ответственных представителей. Возьмем Украину. При всем моем уважении к Леониду Даниловичу (Кучме- Ред), он не имеет никаких государственных полномочий.





Если взять Венскую конвенцию, мы увидим, что подписанные документы имеют правовую силу только в том случае, когда их скрепляют своими автографами президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Все остальные документы… Скажем так, они являются таковыми, что не отвечают международным нормам.





Вот, скажем, Минские соглашения могут быть вынесены в Верховную Раду для ратификации? Нет, конечно, потому что они являются, мягко говоря, несовершенными. И это сделали специально…





Кто, простите, сделал?





Это сделал Порошенко. Я точно знаю информацию о том, что поляки ему задавали вопрос: «Зачем вы это делаете?», а он отвечал: «Вы знаете, в основе минского формата лежит мой план мира и я верю в то, что этот план будет реализован». Вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о плане мира Порошенко. Но воюет-то Порошенко не сам с собой, верно!? Если бы это был общий план — другой вопрос, а на его план попросту никто не обращает внимания.





Нам сегодня крайне необходимо совершенно по-новому организовать вопрос, связанный с агрессией России на Донбассе. Необходимо посредством качественных изменений выносить этот вопрос на более высокий уровень с тем, чтобы договоренности, достигнутые в Минске , начали реально выполняться.





В любом случае, лично я убежден на сто процентов в том, что минский формат в том виде и статусе, в котором он есть, совершенно не может привести к миру и решить украинские вопросы — территориальные и прочие. Из 12 пунктов Минских соглашений, принятых три или четыре года назад, ни один не выполнен. То есть, у нас есть соглашения, которые никогда не выполнялись и выполняться, поверьте мне, не будут.









Какие конкретно шаги необходимо предпринять для изменения минского формата?





На данный момент дать однозначный ответ невозможно. Почему? Потому, что нам надо понимать, что до этого времени президент Зеленский один. У него нет сейчас своего правительства и парламента. То есть, у него отсутствуют механизмы и люди, которые могли бы решать все те проблемы, о которых мы с вами говорим.





Зеленский по-настоящему войдет во власть только где-то после десятого сентября, когда заработает Верховная Рада, когда будет назначен генеральный прокурор, премьер и министры… Вот только тогда можно будет ставить вопрос о конкретных шагах в разрешении, в том числе, вопроса неэффективности минского формата.





А сейчас Зеленскому попросту не на кого опереться. Старый парламент со всеми его «порохоботами» блокировал все инициативы Зеленского и до этого времени мешает ему работать. Они мешают, потому что держатся за кресла и думают о своем будущем, которое, я так смотрю, может быть для них не очень простым и радужным.