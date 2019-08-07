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Атамбаев сдался властям
Источник материала: Партизан
Силовики вывезли из Кой-Таша бывшего президента Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции и других преступлениях и которому грозит пожизненное заключение.
Как сообщает
Атамбаева попытались вывезти из резиденции в конвое из нескольких машин и автобусов с военными. Однако на блокпостах между ними и сторонниками Атамбаева произошли стычки и автомобили "развернулись и вернулись в резиденцию", уточняет
Ранее парламент Кыргызстана на сегодняшнем внеочередном заседании предложил ввести чрезвычайное положение в связи со спецоперацией по задержанию экс-президента.
Напомним, 7 августа в поселке Кой-Таш в Кыргызстане спецназ взял штурмом резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, но сторонники Атамбаева освободили резиденцию.
В результате столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец погиб. Известно, что сам Атамбаева во время штурма также стрелял. О том, что он готов оказать вооруженное сопротивление, он сообщил еще до штурма.
8 августа после неудачной попытки задержания и столкновений, нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков срочно вернулся из отпуска и созвал внеочередное заседание Совета безопасности страны.
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Силовики вывезли из Кой-Таша бывшего президента Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции и других преступлениях и которому грозит пожизненное заключение.
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