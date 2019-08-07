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Атамбаев сдался властям

08.08.2019 16:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовики вывезли из Кой-Таша бывшего президента Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции и других преступлениях и которому грозит пожизненное заключение.

Атамбаев сдался властям
Как сообщает 24.kg, переговоры шли долго. Атамбаев решил сдаться. Но его сторонники не пропускают машину. Слышны выстрелы. 

Атамбаева попытались вывезти из резиденции в конвое из нескольких машин и автобусов с военными. Однако на блокпостах между ними и сторонниками Атамбаева произошли стычки и автомобили "развернулись и вернулись в резиденцию", уточняет rbc.ru

Ранее парламент Кыргызстана на сегодняшнем внеочередном заседании предложил ввести чрезвычайное положение в связи со спецоперацией по задержанию экс-президента.

Напомним, 7 августа в поселке Кой-Таш в Кыргызстане спецназ взял штурмом резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, но сторонники Атамбаева освободили резиденцию.

В результате столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец погиб. Известно, что сам Атамбаева во время штурма также стрелял. О том, что он готов оказать вооруженное сопротивление, он сообщил еще до штурма.

8 августа после неудачной попытки задержания и столкновений, нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков срочно вернулся из отпуска и созвал внеочередное заседание Совета безопасности страны.
 
 
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Силовики вывезли из Кой-Таша бывшего президента Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции и других преступлениях и которому грозит пожизненное заключение.
 
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