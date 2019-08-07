Атамбаев сдался властям

Как сообщает, переговоры шли долго. Атамбаев решил сдаться. Но его сторонники не пропускают машину. Слышны выстрелы.

Ранее парламент Кыргызстана на сегодняшнем внеочередном заседании предложил ввести чрезвычайное положение в связи со спецоперацией по задержанию экс-президента.

Атамбаева попытались вывезти из резиденции в конвое из нескольких машин и автобусов с военными. Однако на блокпостах между ними и сторонниками Атамбаева произошли стычки и автомобили "развернулись и вернулись в резиденцию", уточняет

Напомним, 7 августа в поселке Кой-Таш в Кыргызстане спецназ взял штурмом резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, но сторонники Атамбаева освободили резиденцию.





В результате столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец погиб. Известно, что сам Атамбаева во время штурма также стрелял. О том, что он готов оказать вооруженное сопротивление, он сообщил еще до штурма.





8 августа после неудачной попытки задержания и столкновений, нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков срочно вернулся из отпуска и созвал внеочередное заседание Совета безопасности страны.