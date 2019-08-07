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Анекдот дня. Что будет, если Атамбаев сбежит в Беларусь?
Источник материала: Партизан
Один беглый президент Кыргызстана в Беларуси уже живет - это Курманбек Бакиев.
А что будет, если и Атамбаев сбежит в Беларусь?
Тогда в Беларуси кыргызских президентов будет жить больше, чем белорусских.
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Один беглый президент Кыргызстана в Беларуси уже живет - это Курманбек Бакиев.
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