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«Мясцовы супраціў». В Минске разрисовали киоск «Табакерка»

08.08.2019 17:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске продолжают устанавливать киоски «Табакерка», но ни один из них пока не работает. Несмотря на это, на одном из ларьков уже появилась надпись «НЕ КУРЮ». Фото киоска опубликовала у себя в фейсбуке Ольга Ерохина.


Фото: Ольга Ерохина

Киоск расположен в Зеленом Луге — на пересечении улицы Кольцова и первого переулка Кольцова. «Мясцовы супраціў))», — написала автор фото.

Отметим, что такое проявление борьбы с «Табакерками» — не новое. В регионах ларьки тоже обрисовывали и повреждали. Всегда ли это было связано с заботой о здоровье — вопрос открытый.



В Минске же, где ларьки устанавливают с 20 июля, недавно создали электронную петицию с требованием убрать «Табакерки», которую подписало уже пять тысяч человек. Кроме того, белорусские индивидуальные предприниматели предложили дать и им право вернуть свои киоски на улицы столицы. Ведь, по их мнению, в ситуации с «табакерками» налицо избирательность законодательства.

Что известно о «Табакерках»

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело было особенно болезненным.

Но указ есть указ. Поэтому Мингорисполком хоть и пошел на установку ларьков, но поставил «ЭНЕРГО-ОИЛ» несколько условий. Например, часть киосков в столице должна быть выполнена в другом, более презентабельном дизайне. Первый такой ларек появился 20 июля в Сухарево. В Минске до конца 2019 года должно быть выделено 500 участков под табачные точки «ЭНЕРГО-ОИЛ».

При этом «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. Запрещено их также устанавливать на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Кроме того, нельзя размещать эти киоски на остановках с большим трафиком. Как видим, тут Мингорисполком учел ошибки регионов, где ларьки «ЭНЕРГО-ОИЛ» всплывали даже возле школ и больниц.

Напомним, под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

 
Теги: Минск
 
 
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