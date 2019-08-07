Дожди и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные

Источник материала: Аргументы и факты

«Циклон, путь которого проходит через север страны, принес в Беларусь дожди и грозы. Сегодня во второй половине дня ожидается сильный порывистый ветер. В пятницу циклон уйдет за пределы страны, и в тыл ему будет поступать влажный неустойчивый воздух с Балтийского моря», - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 9 августа, ночью преимущественно по северной части Беларуси, где еще сохранится влияние фронтального раздела, ожидаются дожди, местами по Витебской области сильные дожди. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью по северо-востоку сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.

В субботу, 10 августа, Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по северо-востоку страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, а днем к западным районам подойдет атмосферный фронт. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку, а днем в западных районах страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, местами - плюс 6-7 градусов. Днем будет 20-27 градусов тепла.

Погоду в воскресенье, 11 августа, будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля. Днем будет 20-26 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 28 градусов.

В понедельник, 12 августа, Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, по юго-западу - плюс 28-30 градусов.