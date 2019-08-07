|
Тайсон использовал мочу жены и детей для прохождения допинг-тестов
Источник материала: Tut.by
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал, как фальсифицировал допинг-пробы. Об этом
Американец отметил, что использовал мочу жены и детей для успешного прохождения допинг тестов.
— Вначале я использовал мочу жены, однако появился риск, что анализы могут показать беременность, поэтому преимущественно я сдавал мочу детей, — сказал боксер в интервью.
Кроме того, Тайсон рассказал, что во время прохождения тестов доставал поддельный половой орган, после чего допинг-офицеры отворачивались и больше не контролировали ситуацию.
Напомним, за время своей профессиональной карьеры Тайсон одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе рассказал, как фальсифицировал допинг-пробы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)