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Тайсон использовал мочу жены и детей для прохождения допинг-тестов

08.08.2019 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал, как фальсифицировал допинг-пробы. Об этом пишет Матч ТВ со ссылкой на ESPN.


Фото: starslife.ru

Американец отметил, что использовал мочу жены и детей для успешного прохождения допинг тестов.

— Вначале я использовал мочу жены, однако появился риск, что анализы могут показать беременность,  поэтому преимущественно я сдавал мочу детей, — сказал боксер в интервью.

Кроме того, Тайсон рассказал, что во время прохождения тестов доставал поддельный половой орган, после чего допинг-офицеры отворачивались и больше не контролировали ситуацию.

Напомним, за время своей профессиональной карьеры Тайсон одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.

 
 
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе рассказал, как фальсифицировал допинг-пробы.
 
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