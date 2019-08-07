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В Украине задержан россиянин, которого подозревают в подготовке диверсии на военном аэродроме

08.08.2019 17:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ, который, по данным спецслужбы, собирался совершить диверсию на стратегически важном военном объекте - военном аэродроме, сообщил в четверг пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, иностранец, проживающий в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства, а также проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины. Во время обыска по месту жительства задержанного изъяты, в частности, три самодельных взрывных устройства, около 2 кг химических веществ, электродетонатор, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки.

По сведениям украинской спецслужбы, также обнаружены материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

 
 
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Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ, который, по данным спецслужбы, собирался совершить диверсию на...
 
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