В Украине задержан россиянин, которого подозревают в подготовке диверсии на военном аэродроме

Источник материала: Интерфакс

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ, который, по данным спецслужбы, собирался совершить диверсию на стратегически важном военном объекте - военном аэродроме, сообщил в четверг пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, иностранец, проживающий в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства, а также проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины. Во время обыска по месту жительства задержанного изъяты, в частности, три самодельных взрывных устройства, около 2 кг химических веществ, электродетонатор, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки.

По сведениям украинской спецслужбы, также обнаружены материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.