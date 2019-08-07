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Победить медведку, напугать крота, построить теплицу – топ действительно полезных применений пластиковых бутылок на даче

08.08.2019 17:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Несколько месяцев назад президент поручил в сжатые сроки заменить стеклом пластиковую тару в торговле.

Пока ответственные исполнители активно изучают международный опыт и готовятся к рывку в деле охраны экологии, развивается и "инициатива снизу". Белорусы все больше привыкают выбрасывать ненужный пластик не в общие контейнеры, а в специальные желтые. Как отмечает "Оператор вторичных материальных ресурсов", в прошлом году так получилось собрать для переработки на 10% с лишним больше пластика чем в позапрошлом.

Однако что для одного мусор, для другого – вторичный ресурс, для третьего – ценный поделочный и даже строительный материал.

Победить медведку, напугать крота, построить теплицу – топ действительно полезных применений пластиковых бутылок на даче
На жутковатых, хоть и явно создававшихся с душой и азартом "бутылочных" слонах с хоботом из гофрированного шланга от сломанного пылесоса, вечнозеленых морозостойких пальмах и тому подобных способах художественного самовыражения и декорирования останавливаться не будем. Расскажем о самых практичных дачных способах использовать легко скапливающиеся на дачах пластиковые бутылки.

Самодельный инструмент и "амуниция" огородника

От простых в изготовлении совков, защиты для колен при ползании по грядкам с будущим изобильным урожаем, поливалок и т.п. до чуть более сложных шлепанцев: изобретательность огородников в самостоятельном создании из подручных средств ассортимента хозмага практически не знает границ.

Победить медведку, напугать крота, построить теплицу – топ действительно полезных применений пластиковых бутылок на даче
В этот же пункт добавим самодельные рукомойники и всевозможные, порой достаточно технически изощренные, системы автоматического и поверхностного полива растений. С учетом того, что с августа ночи становятся ощутимо прохладнее, не забудем и о простых, но действенных способах обогрева растений – от закрывания их обрезанной тарой до обкладывания бутылями с теплой водой. Второе годится и для того, чтобы в дачном домике согреться с наступлением первых осенних холодов – просто положив в ноги под одеяло самодельную грелку.

А для души – кормушки для птиц, к созданию которых, кстати, вполне можно привлечь в воспитательных целях и младшее поколение дачников. Что говорить – из бутылок легко сделать приличный, устойчивый на воде, плот или даже подобие лодки, чтобы во время заслуженного отдыха порыбачить на соседнем водоеме, разнообразив магазинный и садово-огородный рацион.

Ловушки, отпугиватели, защита растений от вредителей

Далеко не всех местных представителей фауны огородники готовы привечать на своем участке. И в деле избавления от насекомых, кротов и иже с ними сфера применения пластиковых бутылок также очень широка.

Самые простые примеры – ловушки для насекомых, шумные флюгеры, которых, как передают садоводы-огородники из уст в уста, из поколения в поколение, на дух не выносят кроты. Или – цилиндры, бутыли с отрезанным дном и горлышком, которые вкапывают в землю, окружая стволы кустов и деревцев, чтобы не подпустить к ним зловредную медведку, обладателя мощных челюстей, завидного аппетита и скверной привычки грызть все, что может оказаться съедобным.

Садовая мебель

При достаточной сноровке рукастый дачник вполне может сэкономить на покупке дорогой садовой мебели из какого-нибудь ротанга. Или даже менее дорогой фабричной пластиковой.

Победить медведку, напугать крота, построить теплицу – топ действительно полезных применений пластиковых бутылок на даче
Ту же достаточно удобную и устойчивую к непогоде лавку-топчан или что-то другое вполне можно сотворить из нескольких десятков пустых бутылей.

И даже целые строения

Удивительно, но собрав "коллекцию" из нескольких сотен пластиковых бутылок некоторые умельцы ухитряются выстроить из них беседки и даже сооружения несколько больших масштабов.

Победить медведку, напугать крота, построить теплицу – топ действительно полезных применений пластиковых бутылок на даче
Но одним из лучших способов применения бутылей в качестве стройматериала считается порезать их на пластины и использовать в качестве альтернативы стеклу или полиэтилену для теплицы.

Бутылочный пластик в 20 раз прочнее такого полиэтилена, не деформируется на солнце, облегчает ремонт. Опыт дачников показывает – прослужит сооружение без проблем десятилетиями.

 
 
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Несколько месяцев назад президент поручил в сжатые сроки заменить стеклом пластиковую тару в торговле.
 
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