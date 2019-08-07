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Победить медведку, напугать крота, построить теплицу – топ действительно полезных применений пластиковых бутылок на даче
Источник материала: Интерфакс
Несколько месяцев назад президент поручил в сжатые сроки заменить стеклом
Пока ответственные исполнители активно изучают международный опыт и готовятся к рывку в деле охраны экологии, развивается и "инициатива снизу". Белорусы все больше привыкают выбрасывать ненужный пластик не в общие контейнеры, а в специальные желтые. Как отмечает "Оператор вторичных материальных ресурсов", в прошлом году так получилось собрать для переработки на 10% с лишним
Однако что для одного мусор, для другого – вторичный ресурс, для третьего – ценный поделочный и даже строительный материал.
Самодельный инструмент и "амуниция" огородника
От простых в изготовлении совков, защиты для колен при ползании по грядкам с будущим изобильным урожаем, поливалок и т.п. до чуть более сложных шлепанцев: изобретательность огородников в самостоятельном создании из подручных средств ассортимента хозмага практически не знает границ.
А для души – кормушки для птиц, к созданию которых, кстати, вполне можно привлечь в воспитательных целях и младшее поколение дачников. Что говорить – из бутылок легко сделать приличный, устойчивый на воде, плот или даже подобие лодки, чтобы во время заслуженного отдыха порыбачить на соседнем водоеме, разнообразив магазинный и садово-огородный рацион.
Ловушки, отпугиватели, защита растений от вредителей
Далеко не всех местных представителей фауны огородники готовы привечать на своем участке. И в деле избавления от насекомых, кротов и иже с ними сфера применения пластиковых бутылок также очень широка.
Самые простые примеры – ловушки для насекомых, шумные флюгеры, которых, как передают садоводы-огородники из уст в уста, из поколения в поколение, на дух не выносят кроты. Или – цилиндры, бутыли с отрезанным дном и горлышком, которые вкапывают в землю, окружая стволы кустов и деревцев, чтобы не подпустить к ним
Садовая мебель
При достаточной сноровке рукастый дачник вполне может сэкономить на покупке дорогой садовой мебели из какого-нибудь ротанга. Или даже менее дорогой фабричной пластиковой.
И даже целые строения
Удивительно, но собрав "коллекцию" из нескольких сотен пластиковых бутылок некоторые умельцы ухитряются выстроить из них беседки и даже сооружения несколько больших масштабов.
Бутылочный пластик в 20 раз прочнее такого полиэтилена, не деформируется на солнце, облегчает ремонт. Опыт дачников показывает – прослужит сооружение без проблем десятилетиями.
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Победить медведку, напугать крота, построить теплицу – топ действительно полезных применений пластиковых бутылок на даче
Несколько месяцев назад президент поручил в сжатые сроки заменить стеклом пластиковую тару в торговле.
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