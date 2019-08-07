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«Профессионально поставили на кирпичи». В Минске с каршеринговой машины сняли колеса
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Сети появились фото каршеринговой машины Hello, с которой сняли колеса. В сервисе краткосрочной аренды авто уже написали заявление в милицию по этому поводу.
В компании каршеринга Hello нам рассказали, что инцидент произошел в районе Партизанского проспекта в начале недели. Водитель, который хотел воспользоваться сервисом, сообщил, что «уехать на машине не получится».
— Колеса украли за ночь. Профессионально поставили на кирпичи. Сначала сняли три колеса, сегодня еще одно. Мы сразу обратились в милицию с заявлением о хищении имущества стоимостью более 10 базовых величин. Нужно создать прецедент, чтобы люди понимали — такие действия предполагают ответственность, так делать нельзя.
Ответ из милиции в компанию еще не пришел.
Каршеринг Hello появился в Минске в конце апреля 2019 года. В компании говорят, что подобных случаев с машинами этого сервиса еще не было.
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В компании уже обратились в милицию с заявлением о хищении имущества на сумму более 10 базовых величин.
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