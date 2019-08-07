«Профессионально поставили на кирпичи». В Минске с каршеринговой машины сняли колеса

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Сети появились фото каршеринговой машины Hello, с которой сняли колеса. В сервисе краткосрочной аренды авто уже написали заявление в милицию по этому поводу.



Фото: t.me/kolobike_champions

В компании каршеринга Hello нам рассказали, что инцидент произошел в районе Партизанского проспекта в начале недели. Водитель, который хотел воспользоваться сервисом, сообщил, что «уехать на машине не получится».

— Колеса украли за ночь. Профессионально поставили на кирпичи. Сначала сняли три колеса, сегодня еще одно. Мы сразу обратились в милицию с заявлением о хищении имущества стоимостью более 10 базовых величин. Нужно создать прецедент, чтобы люди понимали — такие действия предполагают ответственность, так делать нельзя.



Фото: t.me/kolobike_champions

Ответ из милиции в компанию еще не пришел.

Каршеринг Hello появился в Минске в конце апреля 2019 года. В компании говорят, что подобных случаев с машинами этого сервиса еще не было.