Для проекта по созданию скейтпарка в Слуцке ищут спонсоров

Источник материала: Слуцк Город

Порядка 27 тысяч долларов требуется для создания в Слуцке скейтпарка. Руководители проекта ищут людей, готовых финансово поддержать идею строительства новой спортивной площадки, пишет МЛЫН.BY.

— Пока это только наши мечты, но мы надеемся, что проект удастся реализовать. Ведь это интересная и новая для Слуцка идея. У нас немало ребят, которые увлекаются скейтбордингом, но катаются они на необорудованных площадках, — отметила координатор проекта, директор ГУК «Слуцкий городской Дворец молодежи» Татьяна Токалова. — В перспективе, помимо тренировок, здесь можно было бы организовывать различные фестивали молодежных субкультур. Такой спортивный объект способствовал бы объединению талантливой молодежи, продвижению здорового образа жизни.

Вопрос о том, когда в Слуцке появится скейтпарк, пока остается открытым. Разработкой будущего проекта скейтпарка займутся специалисты, если вопрос с финансированием решится. Планируется, что спортивная площадка будет оснащена рампами, перилами для скольжения, ступеньками, трамплинами и другими элементами.

И с местом размещения скейтпарка пока окончательно не определились. Возможно, его построят на зеленой зоне перед Дворцом молодежи, в городском парке культуры и отдыха либо на территории бывшего консервного завода. Решение примут уже после того, как будет найден спонсор.

Ранее сообщалось , что будущий эктрим-парк планируется построить на зеленой зоне около Дворца молодежи ( «ДК сахарного» ).



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