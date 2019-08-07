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Слуцк - запутанный, интересный, привлекательный. Случчане о Слуцке

08.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В очередной серии публикаций «Случчане о Слуцке» приняли участие подростки. Ребята поделились своим мнением о местных проблемах, высказались о досуге молодёжи и предложили построить то, что точно скрасит скучные будни случчан. А ещё назвали кафе, где готовят самую вкусную шаурму в Слуцке.


Даниил, 15 лет: Слуцк - красивый, уютный, интересный.

Даниил живёт на улице Строителей, учится в СШ №13 и мечтает стать бизнесменом. Больше всего в городе парню нравится парк, ведь там он провёл детство, а сейчас часто встречается с друзьями. Ребята собираются небольшой компанией, общаются и катаются на веломобилях. А за самой вкусной шаурмой, по мнению парня, ходят в кафе «Эпицентр».

«Наиболее актуальная городская проблема, на мой взгляд, так это ежедневные тусовки молодёжи в ТЦ «Маяк». Вы видели, сколько ребят там собирается каждый день? Не потому, что там что-то особое есть, а потому что в Слуцке по сути им больше и пойти-то некуда. Хотя у нас в городе очень красиво, особенно в центре, есть места, где можно посидеть с друзьями. Однако «Маяк», как точка для молодёжи, все к нему идут, тусуются, общаются. Не весело одним словом»,  — говорит парень.

Не смотря на прохладный и дождливый июль, в первый месяц лета Даня успел покупаться на «Крестах» (так местные называют участок реки Случь в 10-м городке). На каникулах подросток подрабатывает у частника в мебельной сфере, и уже заработал 150 рублей.

«Идеальный выходной для парня, когда весь день можно провести с друзьями. Хотелось бы, чтобы в городе построили хороший ТЦ с зоной отдыха и с игровыми автоматами. Это ведь лучше, чем просто тусить у входа в «Маяк», я так думаю», сказал Даниил.


Ксения, 15 лет: Слуцк - запутанный, интересный, привлекательный

«Я живу в Слуцком районе, учусь в СШ №13 и мечтаю стать учителем начальных классов. Очень люблю проводить свободное время с друзьями. Мы слушаем музыку, смеёмся, рассказываем истории, играем в разные игры и ходим в любимое кафе Pizza&Coffee. Часто бываем в нашем парке, там очень атмосферно. Только один нюанс жутко смущает – ужасный туалет. Вот это именно то место, куда бы я точно не повела своих гостей, даже если очень понадобиться. Стыдно», говорит Ксения.

Кроме того, по мнению девушки, актуальной городской проблемой является мусор и качество воды. Ксюша считает, что людям нужно обратить внимание и отнестись к этому самым серьёзным образом.

«Летом я не только отдыхаю, но и зарабатываю. Иногда приезжаю в город и продаю ягоды и овощи с нашего подворья. Жаль только, что не успела искупаться в речке. Было бы здорово, если бы в Слуцке построили что-то похожее на "дом Великана ", как в Москве. Это такое интересное место с предметами больших размеров, где можно хорошо провести время, найти новых друзей и сделать классные фото», сказала Ксения.

Слуцк - запутанный, интересный, привлекательный. Случчане о Слуцке

Алексей, 15 лет: Слуцк - небольшой, спокойный, привычный

Алексей живёт в районе Молодёжного центра и учится в гимназии №1. Молодой человек сетует, что для встречи с друзьями в городе мало мест. Однако ТЦ «Маяк» вполне ему подходит, ведь там много магазинов и пиццерия. Тем более, что рядом находится бар «Доски», где, со слов парня, готовят вкуснейшую шаурму в городе. А вот набережную Алексей считает не самым приятным местом для отдыха из-за заросшей камышами и водорослями реки.

«Практически всегда я передвигаюсь по городу на велосипеде, но это не очень удобно из-за высоких бордюров. С такой проблемой многие встречаются, не только велосипедисты. На время каникул я нашёл себе подработку оператором ЭВМ и всё лето работаю. Жаль только, что за эти два месяца так и не посчастливилось искупаться, но я надеюсь, что ещё успею. Ведь впереди август», улыбается парень.

Идеальный выходной для Лёши, когда ему ничего не нужно делать. В такие дни он предпочитает ездить на дачу с родителями, или встречаться с друзьями в городе. Сравнивая своё детство и детство нынешних малышей, Алексей говорит, что благодаря доступности смартфонов и компьютеров, многие ребятишки не знают, что значит весь день провести на улице и смотреть мультики по телевизору.

«На мой взгляд, в Слуцке для молодёжи нужно построить скейт-парк. У меня многие знакомые катаются на скейте.  Часто вижу подростков на самокатах и велосипедах BMX. Было бы здорово, если бы построили такой парк, ведь там можно и кататься, и трюки отрабатывать», сказал Алексей.


Полина, 15 лет: Слуцк – красивый, чистый, общительный

«Я выросла в 11 городке, а сейчас живу в районе "Сахарный" и учусь в 13 школе. Мечтаю стать успешной женщиной, но пока не знаю, в какой сфере. Моё любимое место для встреч с друзьями ТЦ «Маяк», там всегда весело, шумно, можно встретить много одноклассников и хорошо провести время. Да и вообще Слуцк прекрасен, и в нём нет больших проблем», говорит Полина.

Идеальный выходной для девушки, когда всей семьёй идут в парк, катаются на велосипедах, едят мороженое и много общаются. А ещё ходят в кафе «Эпицентр», где, со слов девушки, можно купить самую вкусную и недорогую шаурму.

«В Слуцке всё хорошо, везде красиво и уютно. Но лично мне в городе не хватает McDonald's. Было бы очень круто, если бы открыли такое заведение. Тогда не нужно было бы ездить в Минск за вкусными бургерами и нагетсами», — сказала Полина.

Хотите стать героем одной из наших публикаци "Случчане о Слуцке"? Пишите сюда.


Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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В очередной серии публикаций «Случчане о Слуцке» приняли участие подростки. Ребята поделились своим мнением о местных проблемах, высказались о досуге молодёжи и...
 
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