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Житель Горок вырастил помидор-гигант: Фотофакт
08.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Житель Горок Сергей Юдин вырастил на своем дачном участке помидор весом 1 килограмм 200 граммов.
Разведением помидоров Сергей занимается уже 5 лет. Появление крупных плодов в его теплице — не редкость. В прошлом году уродился томат сорта “Кинг Конг” весом 1 килограмм 175 граммов, а годом ранее был килограммовый “Король Луи”.
Всего в томатной коллекции Сергея около 150 самых разных сортов. Среди самых маленьких он называет “Свит Пиа”, плоды которого размером с горошину. А из наиболее экзотичных — “Индиго Роуз” с необычной окраской.
Делитесь своими достижениями и вы — посмотрим, что у кого выросло на грядках. Присылайте фотографии своих экспонатов в наши социальные сети или на почту gorkiv@tut.by.
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Житель Горок Сергей Юдин вырастил на своем дачном участке помидор весом 1 килограмм 200 граммов. Разведением помидоров Сергей занимается уже 5 лет. Появление...
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