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Житель Горок вырастил помидор-гигант: Фотофакт

08.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Житель Горок Сергей Юдин вырастил на своем дачном участке помидор весом 1 килограмм 200 граммов.

 

Житель Горок вырастил помидор-гигант: Фотофакт
Крупногабаритный томат сорта “Хакасские”

 

Разведением помидоров Сергей занимается уже 5 лет. Появление крупных плодов в его теплице — не редкость. В прошлом году уродился томат сорта “Кинг Конг” весом 1 килограмм 175 граммов, а годом ранее был килограммовый “Король Луи”.

Всего в томатной коллекции Сергея около 150 самых разных сортов. Среди самых маленьких он называет “Свит Пиа”, плоды которого размером с горошину. А из наиболее экзотичных — “Индиго Роуз” с необычной окраской.

Делитесь своими достижениями и вы — посмотрим, что у кого выросло на грядках. Присылайте фотографии своих экспонатов в наши социальные сети или на почту gorkiv@tut.by.


 
 
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  Житель Горок Сергей Юдин вырастил на своем дачном участке помидор весом 1 килограмм 200 граммов.     Разведением помидоров Сергей занимается уже 5 лет. Появление...
 
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