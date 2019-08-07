Житель Горок вырастил помидор-гигант: Фотофакт

Источник материала: Горецкий вестник

Житель Горок Сергей Юдин вырастил на своем дачном участке помидор весом 1 килограмм 200 граммов.





Разведением помидоров Сергей занимается уже 5 лет. Появление крупных плодов в его теплице — не редкость. В прошлом году уродился томат сорта “Кинг Конг” весом 1 килограмм 175 граммов, а годом ранее был килограммовый “Король Луи”.

Всего в томатной коллекции Сергея около 150 самых разных сортов. Среди самых маленьких он называет “Свит Пиа”, плоды которого размером с горошину. А из наиболее экзотичных — “Индиго Роуз” с необычной окраской.

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