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13 избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты представителей образовано в Могилевской области

08.08.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

13 избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты представителей образовано в Могилевской области

6 августа Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов приняла постановление об образовании 110 избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты представителей. В Брестской области — 16, в Витебской — 14, в Гомельской — 17, в Гродненской — 13, в Минской — 17, в Могилевской — 13, в Минске — 20.

Как сообщает Центризбирком, с границами округов на парламентских выборах можно ознакомиться на публичной кадастровой карте Беларуси с 7 августа.

Количество округов по сравнению с 2016 годом не изменилось. В текущем году средняя численность избирателей на округ составила 62,9 тыс.

В Осиповичский избирательный округ № 89 вошли Глусский, Кличевский и наш районы. Количество избирателей — 59.156. Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30.

Окружные избирательные комиссии на выборах депутатов будут образованы по 2 сентября включительно. Больше всего их будет в столице — 21 (20 окружных и Минская городская). Меньше всего в Гродненской, Могилевской областях — по 13 окружных комиссий и по одной областной.

 
Теги: Минск
 
 
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13 избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты представителей образовано в Могилевской области 6 августа Центральная комиссия Республики...
 
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