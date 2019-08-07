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13 избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты представителей образовано в Могилевской области
08.08.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
13 избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты представителей образовано в Могилевской области
6 августа Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов приняла постановление об образовании 110 избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты представителей. В Брестской области — 16, в Витебской — 14, в Гомельской — 17, в Гродненской — 13, в Минской — 17, в Могилевской — 13, в Минске — 20.
Как
Количество округов по сравнению с 2016 годом не изменилось. В текущем году средняя численность избирателей на округ составила 62,9 тыс.
В Осиповичский избирательный округ № 89 вошли Глусский, Кличевский и наш районы. Количество избирателей — 59.156. Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30.
Окружные избирательные комиссии на выборах депутатов будут образованы по 2 сентября включительно. Больше всего их будет в столице — 21 (20 окружных и Минская городская). Меньше всего в Гродненской, Могилевской областях — по 13 окружных комиссий и по одной областной.
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13 избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты представителей образовано в Могилевской области
13 избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты представителей образовано в Могилевской области 6 августа Центральная комиссия Республики...
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