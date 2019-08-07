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54-летняя Моника Беллуччи снова разделась для глянца
08.08.2019 18:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: cosmo.ru
Актриса и модель предстала в смелом образе полуобнаженной русалки.
Сегодня актриса обнародовала кадр волнующей фотосессии, сообщает
Известная брюнетка опубликовала еще несколько кадров соблазнительной фотосессии,которую сделал Тьемо Санде для французского журнала Madame Figaro. Моника заявила, что годы не делают ее менее желанной.
Недавно сообщалось, что модель рассталась со своим 36-летним бойфрендом - художником Николасом Лефевром.
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Актриса и модель предстала в смелом образе полуобнаженной русалки.
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