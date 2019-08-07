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Экс-президент Кыргызстана сдался силовикам. Ему грозит пожизненное заключение
08.08.2019 18:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ria.ru
После стрельбы, трех попыток штурма дома Атамбаева и долгих переговоров с ним обвиняемый в коррупции бывший президент все же сдался.
Экс-президента увезли в сторону Бишкека, сообщили
Вчера киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека, однако
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов. В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.
По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.
Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет".
Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.
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После стрельбы, трех попыток штурма дома Атамбаева и долгих переговоров с ним обвиняемый в коррупции бывший президент все же сдался.
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