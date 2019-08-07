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Экс-президент Кыргызстана сдался силовикам. Ему грозит пожизненное заключение

08.08.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экс-президент Кыргызстана сдался силовикам. Ему грозит пожизненное заключение

фото: ria.ru

После стрельбы, трех попыток штурма дома Атамбаева и долгих переговоров с ним обвиняемый в коррупции бывший президент все же сдался.

Экс-президента увезли в сторону Бишкека, сообщили РИА Новости в штабе Атамбаева. Ранее силовики предприняли третью попытку штурма дома бывшего главы государства, им удалось прорваться на территорию его резиденции.

Вчера киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека, однако натолкнулись на жесткое  сопротивление.  По последним данным, один боец спецназа погиб, 80 человек пострадали. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов. В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет".

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.

 
 
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После стрельбы, трех попыток штурма дома Атамбаева и долгих переговоров с ним обвиняемый в коррупции бывший президент все же сдался.
 
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