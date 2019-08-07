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Минская региональная таможня задержала крупную партию автомобильного масла

08.08.2019 18:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минская региональная таможня задержала крупную партию автомобильного масла
Фото: / Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Минской региональной таможни установили семь фактов ввоза и последующей незаконной реализации крупной партии моторных масел.

Минская региональная таможня задержала крупную партию автомобильного масла Какие товары запрещено ввозить в Беларусь и вывозить из нее?

При проведении проверочных мероприятий таможенники выяснили, что с ноября 2018 года по март 2019 года в адрес столичного предпринимателя прибыло порядка 6 тыс. литров автомобильного масла, маркированного товарным знаком французской компании «ELF».

Товар реализовался в нарушение прав интеллектуальной собственности: без разрешения правообладателя на использование торгового знака. Данная информация подтверждена представителем правообладателя – французской компании. Ориентировочная стоимость незаконно реализованного товара составляет 22 тыс. евро.

В настоящий момент Минской региональной таможней проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь («Незаконное использование объектов права промышленной собственности»). Данной статьей предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 300 базовых величин.

 
 
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Столичный субъект хозяйствования без разрешения правообладателя реализовал 6 тыс. литров автомобильного масла, за что понесет ответственность.
 
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