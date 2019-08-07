Бесплатный концерт группы “Моранди” и “Без билета” состоится 11 августа

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 (с 2007 г. – член A1 Telekom Austria Group) завершает финальный этап своего ребрендинга. С 12 августа 2019 года компания перейдет к использованию в операционной деятельности бренда А1.













По случаю завершения финального этапа ребрендинга компания A1 приглашает всех минчан и гостей столицы на большой концерт под открытым небом, который состоится в воскресенье 11 августа на площади у Дворца Спорта. На одной сцене выступят группы «Без билета» (Беларусь), Morandi (Румыния) и Горан Брегович со своим оркестром (Сербия). Начало концерта в 18:00, вход бесплатный.