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Что посмотреть: Подборка лучших сериалов этого года по версии американских критиков

08.08.2019 18:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вечер пятницы — время, когда рабочая неделя закончена (но не для фрилансеров), а завтра наступят дождливые выходные. Это значит, что сейчас самое время, чтобы определиться с лайн-апом сериалов, которые мы станем смотреть, пока офисы не разлучат нас. Делимся подобркой лучших работ по версии телевизионных критиков США и Канады. Приятного просмотра!

«Дрянь»

Шоу «Дрянь» — бодрый британский комедийный сериал. Его создала Фиби Уоллер-Бридж, она же — главная героиня. Девушка ищет любовь и дружескую поддержку, а вместо этого находит случайные связи. Здесь обсуждают секс, чувства и одиночество в большом городе. К слову,  в рамках премии TCA Awards «Дрянь» стала единственным проектом, получившим сразу три награды.

«Лучше звоните Солу»

Сериал «Лучше звоните Солу» — американский криминально-драматический сериал, который выходит с 2015 года. Это история об испытаниях, через которые проходит Сол Гудман, адвокат по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке (штат Нью-Мексико). 

«Чернобыль»

Пожалуй, главный мини-сериал этого года. Это работа телеканала HBO — и ее назвали самым рейтинговым сериалом в истории. Мы готовили большой текст о том, почему «Чернобыль» должен увидеть каждый, — его можно прочесть по ссылке.

«Дедвуд»

«Дедвуд» — драма с элементами вестерна. Его сюжет составляют легенды и реальная история основания города в Южной Дакоте во времена «золотой лихорадки». Первый эпизод показали аж в 2004 году. Сериал рассказывает о преступлениях и коррупции местных жителей, которые уже никого не удивляют. TCA Awards наградила его за вклад в развитие телевидения.

«Жизни матрешки» 

Сериал Netflix — и этим все сказано. По сюжету героиня Надя празднует свой 36-й день рождения. Внезапно ее насмерть сбивает машина. Однако, открыв глаза, она снова оказывается на вечеринке. Все это происходит снова и снова, заставляя Надю разбираться, в чем дело.

 
 
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Вечер пятницы — время, когда рабочая неделя закончена (но не для фрилансеров), а завтра наступят дождливые выходные. Это значит, что сейчас самое время, чтобы...
 
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