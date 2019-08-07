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Что посмотреть: Подборка лучших сериалов этого года по версии американских критиков
Источник материала: KYKY>
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«Дрянь»
Шоу «Дрянь» — бодрый британский комедийный сериал. Его создала Фиби Уоллер-Бридж, она же — главная героиня. Девушка ищет любовь и дружескую поддержку, а вместо этого находит случайные связи. Здесь обсуждают секс, чувства и одиночество в большом городе. К слову, в рамках премии TCA Awards «Дрянь» стала единственным проектом, получившим сразу три награды.
«Лучше звоните Солу»
Сериал «Лучше звоните Солу» — американский криминально-драматический сериал, который выходит с 2015 года. Это история об испытаниях, через которые проходит Сол Гудман, адвокат по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке (штат Нью-Мексико).
«Чернобыль»
Пожалуй, главный мини-сериал этого года. Это работа телеканала HBO — и ее
«Дедвуд»
«Дедвуд» — драма с элементами вестерна. Его сюжет составляют легенды и реальная история основания города в Южной Дакоте во времена «золотой лихорадки». Первый эпизод показали аж в 2004 году. Сериал рассказывает о преступлениях и коррупции местных жителей, которые уже никого не удивляют. TCA Awards наградила его за вклад в развитие телевидения.
«Жизни матрешки»
Сериал Netflix — и этим все сказано. По сюжету героиня Надя празднует свой 36-й день рождения. Внезапно ее насмерть сбивает машина. Однако, открыв глаза, она снова оказывается на вечеринке. Все это происходит снова и снова, заставляя Надю разбираться, в чем дело.
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Вечер пятницы — время, когда рабочая неделя закончена (но не для фрилансеров), а завтра наступят дождливые выходные. Это значит, что сейчас самое время, чтобы...
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