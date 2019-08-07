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Посмотрите на новые муралы Октябрьской, которые создали художники феста Vulica Brasil
Источник материала: KYKY>
Мы уже
Напомним: фестиваль стартовал 29 июля, а пробудет в столице до 11 августа. Главная тема Vulica Brasil этого года — экология. Все подают под соусом устойчивого развития — чтобы оставить после себя как можно меньше мусора. Использованные баллоны из-под краски обретут новую жизнь, а рекламные баннеры станут сумками.
В Минск, помимо художников Беларуси, пригласили мастеров из Бразилии и других стран. В их числе — Бруно Биг (работы можно
А вот мурал авторства парня из Могилева Alexei Antony: его создали в конце Октябрьской на стыке заводских корпусов:
Такого желтого гиганта изображают 45-летние близнецы Osgemeos во дворике пространства Оk16:
Напротив — лидчанин Covek закончил рисунок с животными и африканскими мотивами на ограждении сцены Оk16:
На другой стороне завода вдоль набережной стрит-художник Hyper воплощает лешего из бразильских джунглей:
В двух остановках от Октябрьской по адресу улица Тростенецкая, 11 хедлайнер Criola, которая борется за права женщин, выражает важную для себя тему феминизма:
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Мы уже делились радостной новостью: в Минске проходит пятый урбан-фестиваль Vulica Brasil и снова улучшает визуальную Октябрьскую и прилегающие улицы. Мы даже...
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