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Посмотрите на новые муралы Октябрьской, которые создали художники феста Vulica Brasil

08.08.2019 17:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже делились радостной новостью: в Минске проходит пятый урбан-фестиваль Vulica Brasil и снова улучшает визуальную Октябрьскую и прилегающие улицы. Мы даже рассказывали о первых муралах, которые стали появляться на прошлой неделе. Теперь их количество выросло: журналисты «Еврорадио» сходили на место событий и рассказали о новых граффити.

Напомним: фестиваль стартовал 29 июля, а пробудет в столице до 11 августа. Главная тема Vulica Brasil этого года — экология. Все подают под соусом устойчивого развития — чтобы оставить после себя как можно меньше мусора. Использованные баллоны из-под краски обретут новую жизнь, а рекламные баннеры станут сумками.

В Минск, помимо художников Беларуси, пригласили мастеров из Бразилии и других стран. В их числе — Бруно Биг (работы можно посмотреть в нашем материале), и его рисунок на одной из сторон завода, вдоль набережной Свислочи, называется «Ухаживай за своим садом»:

А вот мурал авторства парня из Могилева Alexei Antony: его создали в конце Октябрьской на стыке заводских корпусов:

Такого желтого гиганта изображают 45-летние близнецы Osgemeos во дворике пространства Оk16:

Напротив — лидчанин Covek закончил рисунок с животными и африканскими мотивами на ограждении сцены Оk16:

На другой стороне завода вдоль набережной стрит-художник Hyper воплощает лешего из бразильских джунглей:

В двух остановках от Октябрьской по адресу улица Тростенецкая, 11 хедлайнер Criola, которая борется за права женщин, выражает важную для себя тему феминизма:

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Мы уже делились радостной новостью: в Минске проходит пятый урбан-фестиваль Vulica Brasil и снова улучшает визуальную Октябрьскую и прилегающие улицы. Мы даже...
 
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