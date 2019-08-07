Акцент на безопасность

Источник материала: Новости Волковыска

Волковысские спасатели наведались в агроусадьбу «Селяхи» в рамках Слёта православной молодежи и провели акцию «Каникулы без дыма и огня!».

Чемпионат по безопасности, викторины, складывание мозайки из мультфильма «Волшебная книга», истории из рюкзачка кошечки Даши, правила вызова экстренных служб - всё это ожидало гостей на мероприятии!

Спасатели продемонстрировали работу аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, а так же провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде, в лесу, при грозе, при пожаре и опасности бытовой химии, рассказали о пользе мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом!», сделали акцент на необходимость установки в жилых комнатах автономного пожарного извещателя.

После, приятным подарком для всех присутствующих, была демонстрация тушения спасателями «условного» пожара.

Самые активные участники получили море положительных эмоций и наглядно-изобразительную продукции от МЧС.





















