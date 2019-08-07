В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теперь официально: Минск в ноябре 2019 примет чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





С 4 по 11 ноября в нашу страну приедут сильнейшие бойцы европейского континента из 36 стран, более 400 атлетов. Перед домашним континентальным форумом будет проведет учебно-тренировочный сбор, по итогам которого тренерский штаб и определит состав.





Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Больше внимания нужно обращать на молодых, изыскивать средства, чтобы они выезжали в Таиланд на сборы, а самое главное на любые международные соревнования. Чтобы они не только накачивали мышцы и делали резкие удары, но и получали опыт психологический турнирной борьбы.









