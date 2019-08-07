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В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай

08.08.2019 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теперь официально: Минск в ноябре 2019 примет чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай

С 4 по 11 ноября в нашу страну приедут сильнейшие бойцы европейского континента из 36 стран, более 400 атлетов. Перед домашним континентальным форумом будет проведет учебно-тренировочный сбор, по итогам которого тренерский штаб и определит состав.

В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Больше внимания нужно обращать на молодых, изыскивать средства, чтобы они выезжали в Таиланд на сборы, а самое главное на любые международные соревнования. Чтобы они не только накачивали мышцы и делали резкие удары, но и получали опыт психологический турнирной борьбы.

В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай

В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай

 

Люди в материале: Юрий Караев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Теперь официально: Минск в ноябре 2019 примет чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   С 4 по 11 ноября в нашу...
 
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