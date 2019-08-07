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Владимир Андрейченко: британский бизнес входит в тройку основных инвесторов в нашу экономику

08.08.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в увеличении числа инвесторов из Великобритании. Об этом заявил председатель Палаты представителей на встрече с послом Соединенного Королевства в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Владимир Андрейченко: британский бизнес входит в тройку основных инвесторов в нашу экономику

Фионна Гибб заканчивает дипломатическую миссию в нашей стране. И, как отметил в беседе с ней Владимир Андрейченко, британский бизнес входит в тройку основных инвесторов в нашу экономику. К реализации готовятся и новые проекты в фармацевтике, машиностроении, энергетике.  

Владимир Андрейченко: британский бизнес входит в тройку основных инвесторов в нашу экономику

В последнее время активизировались двусторонние контакты на самом разном уровне. Как было подчёркнуто на встрече – это поможет реализовать потенциал белорусско-британского сотрудничества.  

Владимир Андрейченко: британский бизнес входит в тройку основных инвесторов в нашу экономику

Люди в материале: Фионна Гибб, Владимир Андрейченко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в увеличении числа инвесторов из Великобритании. Об этом заявил председатель Палаты представителей на встрече с послом...
 
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