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На военном полигоне в Архангельской области прогремел взрыв
Источник материала: СТВ
Новости России. В Архангельской области на военном полигоне прогремел взрыв и начался пожар: погибли 2 человека, еще не менее 6 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло во время испытания жидкостного реактивного двигателя. После взрыва в городе Северодвинск был зафиксирован кратковременный скачок уровня радиации.
Раненых доставили в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются. На этом полигоне проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.
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Новости России. В Архангельской области на военном полигоне прогремел взрыв и начался пожар: погибли 2 человека, еще не менее 6 пострадали, сообщили в программе...
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