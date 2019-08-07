На военном полигоне в Архангельской области прогремел взрыв

Источник материала: СТВ

Новости России. В Архангельской области на военном полигоне прогремел взрыв и начался пожар: погибли 2 человека, еще не менее 6 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





ЧП произошло во время испытания жидкостного реактивного двигателя. После взрыва в городе Северодвинск был зафиксирован кратковременный скачок уровня радиации.





Раненых доставили в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются. На этом полигоне проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.



