



"Думаю, основное влияние он [интернет] оказывает, скорее всего, на молодёжь и людей среднего возраста, а именно молодёжь — не очень активно участник выборов, — цитирует слова Лидии Ермошиной "Народная газета". — То есть, с одной стороны, роль информационных технологий большая, а с другой, самые активные участники выборов — люди старшего возраста, которые пользуются традиционными СМИ и больше доверяют именно им. Поэтому прогнозировать, что в нашей стране "короли интернета" выиграют выборы, пока не приходится".





Ермошина предполагает, что интернет опасен "в плане пропаганды", поскольку в нём много недостоверной информации.





Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября 2019 года.



