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Вперёд, заре навстречу! Ермошина предупредила: "королям интернета" в Беларуси не выиграть выборы

08.08.2019 18:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина убеждена, что самые активные избиратели пользуются традиционными СМИ и им больше доверяют. Поэтому у кандидатов, которые делают ставку на интернет, мало шансов.



"Думаю, основное влияние он [интернет] оказывает, скорее всего, на молодёжь и людей среднего возраста, а именно молодёжь — не очень активно участник выборов, — цитирует слова Лидии Ермошиной "Народная газета". — То есть, с одной стороны, роль информационных технологий большая, а с другой, самые активные участники выборов — люди старшего возраста, которые пользуются традиционными СМИ и больше доверяют именно им. Поэтому прогнозировать, что в нашей стране "короли интернета" выиграют выборы, пока не приходится".

Ермошина предполагает, что интернет опасен "в плане пропаганды", поскольку в нём много недостоверной информации.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября 2019 года.
 
 
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Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина убеждена, что самые активные избиратели пользуются традиционными СМИ и им больше доверяют. Поэтому у кандидатов, которые...
 
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