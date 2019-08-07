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Завод «Березатара» будет ликвидирован, так и не начав работать
Источник материала: Партизан
Экономический суд Брестской области принял решение о завершении процедуры санации и ликвидации РУПП «Березатара». Срок ликвидационного производства установлен до 31 июля 2020 года.
Предприятие будет продаваться комплексом, сообщает
РУПП «Березатара» было создано в начале десятилетия как импортозамещающий проект. На нем должны были выпускать упаковку типа тетрапак. Предприятие должно было начать работать в 2011 году. Однако из-за кредитов, взятых на приобретение оборудования и строительство цехов, цена упаковки оказалась выше, чем у конкурентов. В итоге на рынок оно так и не вышло. Попытки санировать предприятие предпринимались с 2016 года.
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Экономический суд Брестской области принял решение о завершении процедуры санации и ликвидации РУПП «Березатара». Срок ликвидационного производства установлен...
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