ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завод «Березатара» будет ликвидирован, так и не начав работать

08.08.2019 18:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экономический суд Брестской области принял решение о завершении процедуры санации и ликвидации РУПП «Березатара». Срок ликвидационного производства установлен до 31 июля 2020 года.

Предприятие будет продаваться комплексом, сообщает БелТА со ссылкой на председателя суда Сергея Кулака.

РУПП «Березатара» было создано в начале десятилетия как импортозамещающий проект. На нем должны были выпускать упаковку типа тетрапак. Предприятие должно было начать работать в 2011 году. Однако из-за кредитов, взятых на приобретение оборудования и строительство цехов, цена упаковки оказалась выше, чем у конкурентов. В итоге на рынок оно так и не вышло. Попытки санировать предприятие предпринимались с 2016 года.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический суд Брестской области принял решение о завершении процедуры санации и ликвидации РУПП «Березатара». Срок ликвидационного производства установлен...
 
Новости дня
Новости разные
 
Першыя тысячнікі Калінкавіцкага раёна прымалі віншаванні ў полі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика