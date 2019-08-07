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В Киргизии может вспыхнуть гражданская война

08.08.2019 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Киргизии вечером 7 августа сотрудники спецназа устроили штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш. Сторонники экс-президента отбили атаку, при этом часть спецназеров сдалась обороняющимся и находится на территории резиденции.

В Киргизии может вспыхнуть гражданская война
Ночная перестрелка
На момент подготовки материала сторонники президента активно строили баррикады, укрепляя уже имеющиеся заграждения в поселке. Из Бишкека в Кой-Таш перебрасываются дополнительные силы спецназа. В городе отключена сотовая связь и интернет, пишет haqqin.az

По неподтвержденным данным, в ходе штурма пострадали 43 человека, один из них - сотрудник спецназа - скончался в больнице от полученных травм. Действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек. На утро 8 августа запланировано экстренное заседание Совета безопасности Киргизии.

Остается напомнить, что в июне нынешнего года местный парламент, Жогорку Кенеш, выдвинул против Алмазбека Атамбаева ряд обвинений, лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности. Также парламентарии потребовали от Генеральной прокуратуры республики возбуждения в отношении Атамбаева уголовного дела и привлечения его к ответственности.

Как бы ни учила жизнь, но всегда хочется верить в лучшее и здравый смысл. Но в случае с нынешним политическим бомондом Киргизии это не работает, выбор наихудшего варианта из всех возможных - местная политическая традиция. Причем этот выбор обязательно должен сопровождаться элементами шоу - звуками бубна, закланием баранов, показательным выступлением спецназа и прочими массовыми гуляниями.

Причем на реплики людей, сохранивших адекватность, - друзья, остановитесь, взвесьте последствия, задумайтесь о том, как вы выглядите в глазах остального мира - с парламентской трибуны, из чиновничьих кабинетов и со страниц прессы несутся гневные отповеди. Дескать, не учите нас жить, не лезьте в глубины наших глубин и вообще - лучше помогите материально.

Часть политических элит Киргизии, включая действующего президента и большинство депутатов Жогорку Кенеша, не смогли сдержать рвущиеся из глубины души позывы унизить и растоптать Алмазбека Шаршеновича Атамбаева. Хотя бы за то, что какое-то время они были зависимы от него, он - на вершине власти, они - просители. Хотя каждый из них в глубине души считал себя более достойным занять президентское кресло.

В итоге с этим штурмом и сложившейся ситуацией они поставили себя в положение товарища Саахова из бессмертной и разобранной на цитаты «Кавказской пленницы» - «мне теперь из этого дома два пути: либо я ее веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору».

Из дома Атамбаева в Кой-Таше действительно - или переть напролом дальше, к всплеску политической нестабильности, массовым выступлениям, размежеванию общества и войне компроматов, опусканию международной репутации Киргизии «ниже плинтуса». Либо - тихо и полюбовно разойтись, сделав вид, что ничего такого и не было, и сторонники экс-президента погорячились, и у спецназа «эксцессы исполнителей» наблюдались.

Конечные цели прессинга в отношении Атамбаева лежат на поверхности: запугать самого Алмазбека Шаршеновича и его сторонников, заставить и его и их отказаться от участия в предстоящих в будущем году парламентских выборах в республике. Ну и, естественно, - получить от него гарантии, что он не пустит в ход компромат на нынешнюю власть и своих противников - а таких досье у него более чем достаточно.

Можно ли было договориться? Наверное, но в Бишкеке выбрали иной, совершенно идиотский - не будем стесняться в выражениях, не тот случай - путь конфликта. В свойственной ей манере политический бомонд Киргизии подставил силовиков, заставив их делать то, что должно было решаться переговорами.


заседание Совбеза Киргизии
Попутно - выставив их на посмешище. Дом у Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, конечно, сооружение солидное, и сторонников экс-президента там хватает. Но все же это не дворец Амина в Афганистане, который брал советский спецназ. И не домовладение Усамы бен Ладена в пакистанском Аббатабаде, которое брали спецназеры американские.

Впрочем, раз уж политики Киргизии о своем имидже не заботятся - что они о репутации «какого-то там» спецназа будут беспокоиться. Что им простые бойцы, что им вообще жители Кыргызстана? Личные амбиции важнее. И это главное во вчерашней истории. Как точно сказал Алмазбек Атамбаев в записанном по горячим следам видеообращении к силовикам и народу республики: «Власти пора одуматься. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны. Граждане Кыргызстана - это свободные люди, для которых честь дороже жизни».

Что ж, ждем новостей с заседания Совета безопасности республики… Неужели откроют путь к гражданской войне?
 
Теги: Новости
 
 
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В Киргизии вечером 7 августа сотрудники спецназа устроили штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш. Сторонники...
 
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