20% докторов страны находятся в декретном отпуске

По данным ведомства, сегодня в Беларуси в государственных учреждениях здравоохранения работают 85% женщин, но 20 из них находятся в отпуске по уходу за ребенком.





— Получается, что по физическим лицам медучреждения хорошо укомплектованы, а по факту — не совсем. Сейчас мы решаем, как сделать отрасль здравоохранения более привлекательной для представителей сильного пола, - заявила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ольга Маршалко.



