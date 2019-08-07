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20% докторов страны находятся в декретном отпуске

08.08.2019 18:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав считает, что в медицину нужно привлекать больше мужчин

По данным ведомства, сегодня в Беларуси в государственных учреждениях здравоохранения работают 85% женщин, но 20 из них находятся в отпуске по уходу за ребенком.

— Получается, что по физическим лицам медучреждения хорошо укомплектованы, а по факту — не совсем. Сейчас мы решаем, как сделать отрасль здравоохранения более привлекательной для представителей сильного пола, - заявила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ольга Маршалко.

По мнению министерства, врачи-мужчины – гарантия того, что доктор не уйдет в декрет, пишет агенство "Минск-Новости".
 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав считает, что в медицину нужно привлекать больше мужчин
 
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