“С 7 баллами идут в аграрии. Поэтому коровы в навозе"

сообщает Радыё Свабода. Он сдал ЦТ “методом тыка” и, не зная китайского языка, набрал по нему 34 балла. Судится с Минобразования вследствие переполненности гимназических классов. И рвется в парламент,Радыё Свабода.





На финише вступительной кампании Свобода спросила у Ольшевского, что он обо всем этом думает.





Сергей Ольшевский окончил факультет математики и информатики и аспирантуру Гродненского государственного университета. Преподавал в школе, ПТУ, университете, работал в Главном информационно-аналитическом центре Министерства образования.

“Любой человек с улицы может прийти на ЦТ и “натыкать“ на проходной балл”

Лично я “натыкал” по русскому языку на 25 баллов. В части А ответы ставил в такой последовательности: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5., в части “Б” фантазировал.





Это, кстати, низшая планка даже на специальности, где язык является профильным предметом. Могу пройти на славянскую филологию на филфак БГУ, куда объявили дополнительный набор.





На математике я ставил 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5. Правда, мне как математику было морально тяжело и обидно в первом варианте ставить неправильный ответ.





В итоге набрал 49 баллов, а средний балл по стране — 50. Могу поступить на специальность «охрана труда» в Барановичский университет.





На китайском языке я набрал 34 балла. Я что – грамотный в китайском? В части А ставил второй ответ, в Б угадывал иероглифы. Кстати, был еще один экспериментатор, который не знает китайского языка, и он методом тыка набрал более 40.





Ну не работает эта система! Ранее 40% абитуриентов не набирали порогового балла по математике. Зачем было менять прежнюю систему, которая показывала объективную картину? Зачем было менять инструмент, который работает?





Вы хотели бы, чтобы вас лечил слабый врач? Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок учил такой преподаватель, который просто “натыкал” и поступил учиться?

«Когда учился на 1, можешь идти в аграрии, когда на 2 и 3-в Военную академию»

Было бы намного правильнее установить планки поступления на специальности. Условно говоря, чтобы поступать на педагогические специальности – нужно не менее 300 баллов. На программное обеспечение (это элитные специальности) — пусть будет 350.





А какие сейчас нижние планки в аграрные вузы? В Горецкой сельхозакадемии 7 баллов проходной!!!





Переведем это в 10-балльную систему: 7 баллов из 100 возможных-получается меньше единицы. То есть если ты учился на единицы, можешь идти в аграрии. А потом кто-то обижается, что коровы в гнае. А в чем будут коровы, если на аграрные специальности такие проходные баллы?





Аналогично – на военные специальности: 101, 107, 121 балл.





Мы кричим о поднятии престижа армии. Но на военные специальности можно поступить с уровнем советского даже не троечника, а двоечника. О какой военной элите мы говорим?

“Мы растим детей, тратимся на их образование и поставляем на экспорт»

Мы подсчитали, что в 2018 году более 3 тысяч беларуских абитуриентов уехали учиться за границу. Как правило, это наши лучшие парни и девушки. Я убежден, что как минимум 80% ребят до 27 лет в силу последнего «закона об отсрочках» не вернутся и будут активно вовлечены в экономику другой страны.





У нас будет два пути: либо Минобразования опомнится и будет что-то делать, либо наших детей разделят Министерства образования других стран.





Соседние страны на самом деле рады предоставлять бюджетные места нашим студентам, платить стипендии, чтобы они учились за границей. А мы создаем все условия, чтобы лучшие дети уезжали.





Вот и россияне хотят увеличить количество бюджетных мест для белорусов.





С 0 до 18 лет – это самый “дорогой” период, так сказать, в подготовке кадров: прививки, медицина, образование. Если посчитать, в год на одного ребенка государство тратит 1400 рублей на образование( 700 долларов), за 11 лет выйдет 7700 долларов. Выходит тысяч 15 долларов, а еще же дошкольное образование.





То есть около 20 тысяч долларов государство тратит на одного ребенка. Умножаем это на 3 тысячи, которые уехали в прошлом году. И из года в год тенденция-к увеличению числа тех, кто уехал учиться за границу.





То есть мы растим детей, тратимся на их образование и развитие, и этих детей поставляем на экспорт, не получая никакой выгоды.

«В системе образования не хватает правды, прозрачности, объективности»

Самый большой “ограничитель” у людей, работающих в системе образования, — они боятся сделать что-то не так, боятся ошибиться. Ведь гораздо проще ничего не делать: за то, что ты ничего не делаешь, тебя сильно не накажут. А вот если ты сделал что не так, милости не будет.





Все степени я прошел, и чем ниже я был, тем больше было возможностей что-то делать и менять. Но мне казалось, что чем выше ты взлетишь, тем больше ты сможешь полезного сделать. На самом деле оказалось, чем выше, тем меньше ты можешь сделать зпричины многочисленных согласований, бюрократии.

“Снова иду на выборы. Не нужно молчать, надо методично показывать, что в стране не так»

Снова иду на выборы. Это третья попытка. В прошлой парламентской кампании по Дятловскому округу моим конкурентом был первый заместитель министра внутренних дел Валентин Михневич. Меня сняли по техническим причинам. В том числе потому, что мои бывшие преподаватели отказались от подписей, которые за меня поставили. Было больно и обидно. Но я получил опыт и многому научился.





На местных выборах я дошел до этапа голосования, голоса распределились 60 на 40. у меня был оппонент, которого внезапно перебросили с другого участка и который шел от трудового коллектива. И это был руководитель организации, где работает мой отец. Мне дали понять:»мальчик, успокойся”.





Иду вместе с общественным объединением “Говори правду”. Команда у меня есть, есть опыт двух избирательных кампаний.





С округом определился: это опять моя малая родина – Дятловский район. Кстати, население района сократилось вдвое за последние 10 лет. Это одно из немногих мест, куда не ступала нога президента.





Я услышал много мнений, что выборов нет и что я, если не снимусь, буду поддерживать режим. Но у меня свой взгляд: надо идти и надо пытаться делать. Если ничего не делать, не долбить эту гору проблем, ничего не поменяется. Народу все опостылело, народ равнодушен. Начинать надо с себя. Можно отсидеться, а можно действовать. Кто-то лапки сложил, а кто-то в кувшине с молоком избивает сметану и масло.





Не нужно молчать, надо методично показывать, что в стране ВС так. Вот я сейчас сужусь с Министерством образования насчет переполненности классов.





Использую обычный прием “social media”: провели Европейские игры, нашли 270 миллионов долларов — значит, есть деньги в стране. Постройте школы, в некоторых гимназических классах по 36 учеников при норме 20. 97% столичных гимназий переполнены.



