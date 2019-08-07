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В Южной Калифорнии вооруженный ножом и мачете устроил резню

08.08.2019 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четыре человека погибли, двое получили ранения, сообщает ABC News.

Кадр: @GardenGrovePD

В Южной Калифорнии 33-летний мужчина, вооруженный ножом и мачете, устроил резню.
Серия нападений началась в городе Гарден-Гров, штат Калифорния. Подозреваемый ограбил местную пекарню, спустя полчаса полиция обнаружила тела двух мужчин в жилом комплексе, расположенном поблизости. Один из погибших умер на месте, второй скончался в больнице, пишет lenta.ru

Позже подозреваемый ограбил организацию, занимающуюся обналичиванием чеков. Спустя 25 минут он напал на сотрудницу страховой компании. В полиции отметили, что пострадавшая выживет. Через четыре минуты нападавший поссорился с работником заправки, в результате ссоры подозреваемый несколько раз ударил его ножом и мачете и едва не отрезал жертве нос.


Затем мужчина ограбил магазин, зарезал вооруженного охранника и забрал у него пистолет. Пострадавший скончался. Во время расследования последнего нападения полиция выяснила, что ранее подозреваемый также ограбил магазин Metro и убил его сотрудника.

В настоящий момент нападавший задержан. В полиции сообщили, что он не был связан ни с одной из жертв. Он проживал в жилом комплексе, где были найдены первые двое погибших.
 
 
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Четыре человека погибли, двое получили ранения, сообщает ABC News.
 
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