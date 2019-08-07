Якубович предложил МВД заняться юристами, которые помогают избежать призыва





Павел Якубович, архивное фото





Юристами, которые помогают потенциальным военнослужащим избежать призыва на срочную службу, могут заняться правоохранительные органы, обратить внимание министра внутренний дел на существование такого рода услуг попросил глава общественного совета при МВД Павел Якубович.





Совет собрал в четверг 8 августа круглый стол, чтобы обсудить по поручению госсекретаря Совета безопасности тему так называемый закон об отсрочках и болезненную реакцию общества на него.





Вопрос о законности юридической помощи для избежания призыва поднял советник председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов Игорь Ламеко. По его словам, еще лет пять назад такой практики не существовало.





"Когда шел на мероприятие, специально выписал с сайта – "обеспечивают уклонение от призыва в рамках правого поля". Они полагают, что если напишут "законным способом", это все пройдет. Меня удивляет позиция правоохранительных органов в этом вопросе, – заметил Ламеко.





Он привел расценки и примеры пакетной помощи, которую готовы оказать такие юристы потенциальным призывникам. За 390 рублей в рамках пакета "Самостоятельный" один из ресурсов готов рассказать, как получить военный билет или отсрочку от армии. Быстро получить юридическое сопровождение и не попасть в армию тому, кого признали годным, такие юристы готовы за 1380 рублей.





"Здесь нужно вообще рассматривать вопрос на подстрекательство от уклонения мероприятий призыва", – заметил Ламеко.





"Я позволю обратиться к Ольге Николаевне (Чемодановой, начальнику управления информации и общественных связей МВД – Sputnik) от имени нашего общественного совета и попросить проинформировать министра о такой коллизии", – отреагировал Якубович.









Должна быть социальная справедливость

Никто из участников круглого стола не усомнился в целесообразности принятия закона. Консультант первого управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Андрей Мурашов напомнил, что необходимость существования данного документа была продиктована демографической ситуацией в стране.





"Когда страна столкнулась с другими вызовами и еще в условиях, к сожалению, не спадающей напряженности в мире, вы все прекрасно понимаете, что делается у наших границ, эти два фактора могли негативно повлиять на нашу национальную безопасность. И эти принятые меры – они очень своевременны", – сказал Мурашов.





Он напомнил, что до последнего времени до 80% потенциальных призывников, которые получали отсрочки, делали это для продолжения образования. При этом многие их тех, кто шел в магистратуру, решали продолжить образование не для того, чтобы получить новые знания или специальность, а чтобы "откосить" от армии.





В конечном счете от этого страдало и образование. По словам Мурашова, ему известны случаи, когда молодые люди после вуза скрывали дипломы и шли даже в ПТУ – лишь бы только не попасть на срочную службу.





При этом ни одна "социальная" отсрочка, подчеркнул представитель Генштаба, ревизии подвергнута не была. По мнению Мурашова, новый закон устраняет существующую до недавнего времени социальную несправедливость.





"Конституция хоть и декларирует, что защита страны – это долг и обязанность каждого гражданина, но шли же в армию только определенные слои населения. Некоторые даже политтехнологи сравнивали состояние наших вооруженных сил с рабоче-крестьянской Красной Армией. Сейчас же созданы на законодательном уровне одинаковые условия для всех – исполнить свой долг в зависимости от способности", – подчеркнул Мурашов.





Вывести призывников из зоны комфорта

Проблема не столько в молодежи, сколько в их родителях, предположили участники круглого стола: взрослые воспринимают срочную службу как потерянное время и внушают эту мысль детям. В итоге большинство молодых людей на вопрос о службе в армии ретранслируют эту же мысль.





До 80% однокурсников в магистратуре решили продолжить образование, чтобы не служить, рассказал участникам круглого стола военнослужащий 3-й роты специального назначения в/ч 3214 рядовой Ян Петровский – выпускник факультета философии и социальных наук БГУ, обладатель магистерской степени.





Он служит три месяца, говорит, что шел в армию с опаской и стереотипами. В итоге сейчас может констатировать: туалеты чистые, дедовщины нет, кормят так, что за это время поправился. Но главное – есть реальные боевые занятия и стрельбы.





"Все мы только прикрываемся этим тезисом, что там нечего делать. На самом деле нам всем страшно быть вне той зоны комфорта. Вот я два года ходил на работу – в галстучке, рубашечке, мне было хорошо. И в определенный момент мне тоже было страшно, все бросить, не получать больше хорошую зарплату и уйти в никуда", – сказал Петровский.





По его словам, в сознании его сверстников есть некий социальный провал. "Мы не ощущаем родину родиной и землю землей", – полагает молодой человек, но в то же время соглашается, что если есть проблема, ее надо решать.





"Если нас в мае должно было прийти в бригаду 300, а пришло 170, проблема есть. И ее нужно решать. Правда, тут есть такой аспект, что решать ее нужно комплексно, не только закрыв, пережав все эти ручейки, по которым все "косят". Нужна популяризация", – отметил Петровский.









Армия должна стать более открытой

О том, что армия должна стать более открытой и понятной, говорили и другие участники круглого стола: нужно доносить до потенциальных призывников и их родителей информацию, какие возможности открываются перед молодыми людьми, в том числе получения дополнительной специальности.





Елена Гайдученок. "Ян затронул тему, что вряд ли у настоящего поколения есть понятие родины, я думаю, это не так. Мы общаемся с молодыми людьми – все у них есть. Другое дело, почему не хотят служить в армии. На мой взгляд, это, безусловно, чувство страха, которое базируется на отсутствии информации. Наверное, все-таки более открытой должна быть армия, чтобы в первую очередь родители не боялись за своих детей", – сказала заведующая специализированной консультацией № 2 Минска по вопросам военной и государственной службы Минской коллегии адвокатов





Суждения участников круглого стола, по словам главы общественного совета при МВД, будут переданы в Министерство обороны и Совет безопасности Беларуси, резюмировал по итогам трехчасового обсуждения Якубович.