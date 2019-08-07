ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко урезал площади Березинского заповедника и Нацпарка "Браславские озера"

08.08.2019 17:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко подписал указ, который сокращает площади Березинского биосферного заповедника и Национального парка «Браславские озера».

Ранее площадь «Браславских озер» была 64 493,3 га. Теперь — 64 216,33 га. При этом площадь заповедной зоны парка немного увеличена: с 3406 до 3407,2 га.

«Согласно изменениям в состав земель национального парка, не образующих его территорию, не включаются земли некоторых землепользователей, расположенные в его границах, но специальное назначение которых не отвечает природоохранным целям», — поясняется на Национальном правовом интернет-портале.

Из состава земель Березинского заповедника тоже исключены «земельные участки некоторых землепользователей, расположенные в его границах, но целевое назначение которых не отвечает природоохранным целям».

Общая площадь земель теперь — 1404,2 га (было 1920,8 га).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко подписал указ, который сокращает площади Березинского биосферного заповедника и Национального парка «Браславские озера».
 
Новости дня
Новости разные
 
На военном полигоне в Архангельской области прогремел взрыв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовые куртки с мехом мужские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика