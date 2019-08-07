Ранее площадь «Браславских озер» была 64 493,3 га. Теперь — 64 216,33 га. При этом площадь заповедной зоны парка немного увеличена: с 3406 до 3407,2 га.





«Согласно изменениям в состав земель национального парка, не образующих его территорию, не включаются земли некоторых землепользователей, расположенные в его границах, но специальное назначение которых не отвечает природоохранным целям», — поясняется на Национальном правовом интернет-портале.





Из состава земель Березинского заповедника тоже исключены «земельные участки некоторых землепользователей, расположенные в его границах, но целевое назначение которых не отвечает природоохранным целям».





Общая площадь земель теперь — 1404,2 га (было 1920,8 га).