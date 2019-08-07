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Водители устроили "представление" на кольце на Набережной. Получилось смешно
08.08.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Немного странное, но смешное представление получилось, согласитесь?
Есть мысль, что таксистам просто нечего было делать, вот и решили поупражняться в тихой и спокойной обстановке в мастерстве вождения.
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Немного странное, но смешное представление получилось, согласитесь? Есть мысль, что таксистам просто нечего было делать, вот и решили поупражняться в тихой и...
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