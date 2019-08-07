Источник материала: Виртуальный Брест

Срок санации ОАО "Брестское пиво" истекает 30 сентября этого года, сообщил сегодня журналистам председатель суда Сергей Кулак, передает корреспондент БЕЛТА.





К этой дате должник обязан окончательно рассчитаться с кредиторами. "Что будет дальше - или мы прекратим процедуру банкротства, и они уйдут в общегражданскую ликвидацию по решению собственника, или это будет судебная ликвидация - пока сложно предположить", - сказал Сергей Кулак. При этом он отметил, что поиск путей выхода из сложной финансово-экономической ситуации предприятия не прекращается. А возможность его приобретения рассматривалась как зарубежными, так и отечественными инвесторами.

Процедура санации в отношении ОАО "Брестское пиво" была запущена почти пять лет назад, срок ее окончания неоднократно продлевался. В течение 2017 года было проведено шесть аукционов, но, несмотря на снижение первоначальной цены более чем на 46%, все торги по продаже предприятия были признаны несостоявшимися ввиду того, что для участия в них не поступило ни одного заявления. Без малого 90% акций ОАО принадлежит Брестской области. В июне среднесписочная численность работников составляла 148 человек.

Схожая ситуация и в ОАО "Ковры Бреста", пятилетний срок санации которого истекает 3 ноября. Планом финансового оздоровления предусмотрена возможность продажи части имущества должника. Суд утвердил начальную цену продажи части имущества, выставляемого на повторные торги, в сумме Br11,3 млн.