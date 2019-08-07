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Иезуиты, Немцевичи и озеро с постаментом. История Адамково

08.08.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брест 31 марта 1958 года расширил свою территорию: в его черту вошёл населённый пункт Адамково.

Иезуиты, Немцевичи и озеро с постаментом. История Адамково

Для его жителей это было ожидаемо, ведь посёлок всегда был тесно связан с жизнью Бреста. 

По приглашению епископа

Первое упоминание об Адамково относится к 17 столетию, указывается как фольварк. Название его, скорее всего, происходит от имени владельца. И связано упоминание с тем, что в 1616 году луцкий епископ Павел Валуцкий пригласил в Берестье иезуитов. А спустя пять лет, в 1621 году, в фольварке Адамково была основана резиденция иезуитской миссии, которую подарил иезуитам воевода Евстафий Волович. Но когда в конце 18 столетия иезуитский орден распустили, Адамково переходит в частные руки. И, возможно, фольварк становится собственностью Немцевичей, поскольку многие источники указывают на это. Но после того как их владелец Кароль Немцевич принял участие в восстании 1831 года, «Адамков и 99 душ мужского пола» с другими имениями были конфискованы у Немцевичей. 

Иезуиты, Немцевичи и озеро с постаментом. История Адамково


Долгое время Адамково оставалось небольшим фольварком в составе Косицкой волости Брестского повета, в котором проживало 58 жителей. Однако, что весьма любопытно, владельцами его до Первой мировой войны уже являются помещики Адамковские.
 
Вероятно, здесь простое совпадение, но можно предположить, что земли вернулись к своим первым хозяевам, которых тоже по каким-то причинам конфисковали или продали. Многие старожилы помнят последних хозяев Адамково. Вот что мне поведала коренная жительница бывшего посёлка Диана Хмелевская: «О хозяевах я узнала от своего деда Иосифа Ивановича Левашкевича. Они уехали отсюда в годы лихолетья то ли в Швецию, то ли в Швейцарию. 

Иезуиты, Немцевичи и озеро с постаментом. История Адамково


В середине 20-х годов минувшего столетия владелица Адамково — дедушка подчеркивал, что именно женщина, — прислала в Брест своего поверенного с документами, подтверждающими право владения». Поляки признали на основании документа право на землю и, возможно, выкупили её, поскольку в дальнейшем Магистрат города право покупки Адамково передал железной дороге.

Когда сажалка была озером

Имение Адамковских к нашему времени не сохранилось, но, предположительно, оно располагалось на сегодняшней территории предприятия «Брестоблдорстрой» и переулка Виленского с его усадебными застройками. В имении были озеро и парк. Сегодня ещё можно увидеть посаженные по периметру вековые тополя и пару лип. А вот озеро, к сожалению, почти не сохранилось. «Я помню ту сажалку ещё озером, — делится Диана Хмелевская. — Это был 1958(59) год. В центре его находилась часть постамента. Видимо, там когда-то стояла скульптура. Потом озеро стало сажалкой с лягушками. Сейчас на том месте можно лишь увидеть заросли, среди которых выделяются камыши». 

Кое-что любопытное об этом озере рассказала и жительница Адамково Валентина Пронская. В 1977 году повстречала она возле него дедушку по фамилии Песня. «Он долго стоял здесь, молился и плакал, — говорит Валентина. — Сказал, что здесь была раньше переправа, на которой во время польской войны погибло много людей. Среди них были и его друзья, а он пришёл с ними проститься, так как был преклонного возраста…» 

Местным жителям часто попадались в озере каски, штыки. Валентина Пронская не раз слышала от старожилов, что здесь когда-то был приток реки. Правда, некоторые люди утверждали, что это обводной широкий канал, по которому плавали даже на лодках. 

Начало с Межевой

После того как Адамково стало собственностью железной дороги, в 30-х годах прошлого века, на его территории стали появляться первые застройки железнодорожников. Для этого создали строительный кооператив, который имел свой статут. Мне посчастливилось увидеть этот статут, как и многие другие документы, у Дианы Николаевны. 

Иезуиты, Немцевичи и озеро с постаментом. История Адамково


Из документов становится понятно, как формировался район до войны и кто были первыми жителями. Также можно узнать, что все будущие адамковцы «тянули» участки по жребию. Иосифу Ивановичу, деду Дианы Николаевны, выпал участок под номером 205 на улице Лётничей, позже Лётной: выходила на аэродром. Она же была одной из первых улиц будущего посёлка. Нужно отметить, что начиналось Адамково с улицы Межевой и тянулось до «Белвторчермета». Территория посёлка охватывала нынешние улицы Дворникова и Адамковскую. Между Адамково и Речицей было поле, которое и разделяло деревню с посёлком. 

Строились адамковцы за свои средства, а кто-то даже брал стройматериалы в кредит. Домики были небольшие, почти все с верандами, двумя-тремя комнатами, кухней, коридором, иногда двумя выходами. Приусадебные участки в 22 сотки в 60-е годы обрезали и оставляли только по пять. С того времени осталось не много домов. Например, на улице Песочной стоит дом семьи Курэнтов, они уехали в Польшу перед началом войны в гости, но не смогли вернуться. Рядом с этим домом находится дом поляков Рудковских. 

Бочки с селёдкой, арбузы и дыни

В Адамково всегда были очень плодородные земли: дома утопали в садах, а огороды давали обильный урожай. Например, у деда Дианы Хмелевской был большой сад, в котором он занимался выведением разных сортов помидоров, высаживал дыни и арбузы. Почти все держали свиней и домашнюю птицу. А вот корова в начале 60-х годов только одна на посёлок, хотя раньше их было больше. «Корова принадлежала Нине Игнатьевне Романовой, учительнице Речицкой школы, — рассказывает Диана Николаевна. — Её муж был участником войны, и после его смерти разрешили держать корову. В одно время я с её дочерьми, своими подружками, водила её на пастбище за аэродром, ближе к Дубровке». 

У Адамково были свои достопримечательности. «Одно время на улице Виленской находилась амбулатория, — вспоминает Диана Хмелевская, — сюда приводили детей на прививки. Там, где сейчас магазин газового оборудования, была построенная после войны забегаловка. Крохотное здание, в котором тётя Паша торговала пивом в разлив и селёдкой из бочек. А вот магазин долгое время был один, на улице Солнечной. Рядом размещалась библиотека, которая была речицкой, но находилась на территории Адамково. Её директором был известный Иван Иванович Матлахов, а жена его, Мария Николаевна, преподавала белорусский язык в школе на Речице». 

Славился посёлок и аэродромом, построенным ещё в польское время и действующим до 1976 года. В 1939-м, когда Германия напала на Польшу, на него совершили налёт. От бомбёжки пострадало много домов в Адамково, в том числе и дом дедушки Дианы Хмелевской.

Пели во всех домах

После войны в посёлок приехали «восточники», которые заселяли дома уехавших поляков. Жили средне, но дружно, с взаимопониманием. Дух толерантности присутствовал в каждом уголке Адамково. Это было особое время с незабываемой атмосферой. В те годы за праздничным столом телевизор не смотрели, были беседы, воспоминания и, главное, песни. Пели во всех домах. 

В семье Дианы Хмелевской за праздничным столом, в сочельник, например, её отец пел русские колядные песни, потому что учился в Русской гимназии. А мама — польские колядки, которые помнила с польской школы. «Это была традиция, в которой раскрывалась и праздновала душа! — отмечает Диана Николаевна. — А ещё мы встречали Новый год с ёлкой, но родители всегда подчеркивали первенство Рождества, — это в советский период-то! И готовились тщательно. Обязательно накрывали стол белой скатертью, а под неё клали сено. Мама, Евгения Николаевна, готовила праздничное меню: рольмопс — блюдо из селёдки, заливные рыбные галушки, мясной паштет, пончики, сливы маринованные, которые заготавливали ещё с лета, и многое другое. 

Хозяйки знали и умели готовить множество блюд польской кухни. Этим рецептам они учили женщин, приехавших из других регионов. Хорошо помню, как приходили к нам соседки-восточницы, а мама проводила для них мастер-классы». 

Весело проводили и дни рождения детей. В семье моей собеседницы была традиция: каждый день рождения маленькой Дианы начинался с того, что с утра возле её кровати появлялся стул с салфеткой, на которой лежали зефир и новая книга. 
Интересное было у адамковцев детство. В посёлок до середины 60-х годов приезжал по графику красочный автобус «Малютка», а дети радовались, смотря фильмы через проектор. 

Ещё во дворе дома Маковецких на улице Песочной Диана Николаевна вместе с детьми из посёлка давала концерты для взрослых и ставила спектакль «Гусарская баллада». Роль Шурочки Азаровой хорошо играла её подружка Таня Маковецкая. Сами шили костюмы и делали декорации. Объявлениями обвешивали все столбы на остановках, и зрителей приходило много. 

Уже давно в Адамково другая жизнь. И давно посёлок получил новое очертание: слился воедино с Речицей, что сильно огорчает его жителей. Но несмотря на это, они трепетно берегут память о своём родном Адамково.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брест 31 марта 1958 года расширил свою территорию: в его черту вошёл населённый пункт Адамково. Для его жителей это было ожидаемо, ведь посёлок всегда был тесно...
 
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