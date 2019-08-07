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Подготовке учреждений образования к новому учебному году уделяется приоритетное внимание

08.08.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Московском районе завершается процесс подготовки школ и детских садов к новому учебному году – задачи более чем важной и ответственной, решением которой занимаются учреждения образования и привлекаемые подрядные организации на протяжении всех летних месяцев. В этот период проводятся текущие ремонты ученических кабинетов, садовых групп, спортивных залов и иных помещений школ и детских садов.

Подготовке учреждений образования к новому учебному году уделяется приоритетное внимание

В настоящее время идет активная работа комплексной комиссии должностных лиц управления по образованию администрации Московского района г.Бреста и других заинтересованных районных и городских служб и ведомств по приемке учреждений образования к новому 2019/2020 учебному году. В процессе этой работы оформляются паспорта готовности, даются конкретные рекомендации и определяются сроки по устранению выявленных недостатков, при этом особое внимание уделяется вопросам безопасности пребывания детей в школе.

Подготовке учреждений образования к новому учебному году уделяется приоритетное внимание

К новому учебному году в Московском районе откроет свои двери новая школа на 1480 мест, а также школа-сад на 470 мест, где одновременно смогут заниматься дети в возрасте от 2 до 10 лет.

 
Теги: Брест
 
 
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