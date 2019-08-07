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С 4 по 11 ноября в Минске пройдет чемпионат Европы по тайскому боксу

08.08.2019 19:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 4 по 11 ноября в Минске пройдет чемпионат Европы по тайскому боксу
Фото из открытых источников

Как стало известно, в ноябре в Минске пройдет чемпионат Европы по тайскому боксу. Соответствующий договор был подписан 8 августа председателем Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, министром внутренних дел Юрием Караевым и вице-президентом Европейской федерации муай-тай Анатолием Симончиком, пишет БЕЛТА.

С 4 по 11 ноября в Минске пройдет чемпионат Европы по тайскому боксу Виктория Кебикова завоевала первую в истории белорусского бокса медаль ЧМ

Планируется, что участие в континентальном форуме примут атлеты из более чем 35 стран. Подводя итоги прошедшего с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд) Чемпионата мира по тайскому боксу, Юрий КАРАЕВ назвал выступление белорусской сборной успешным. Наши спортсмены завоевали семь наград турнира и в общекомандном зачете заняли шестое место. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Алена Лешкевич (весовая категория 45 кг), Никита Шостак (81 кг) и Евгений Волчек (86 кг) стали вторыми. Бронзовые награды выиграли Никита Мирончик (51 кг), Даниил Ермоленко (60 кг), Дмитрий Варец (67 кг) и Дарья Белькова (60 кг).

«Слагаемыми успеха являются наши белорусские тренеры, которые со всей ответственностью, энтузиазмом и методическим мастерством взяли эту высокую планку много лет назад и ее держат», - подчеркнул Юрий Караев. Он выразил надежду, что на домашнем форуме в ноябре белорусские спортсмены порадуют болельщиков новыми победами.

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат Европы по муай-тай пройдет в минском Дворце спорта.
 
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