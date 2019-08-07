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В ООН обеспокоены нарушениями прав гражданских лиц в результате срыва перемирия в Сирии

08.08.2019 18:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ООН выражает сожаление в связи с прекращением "режима тишины" в Сирии, что стало причиной массовых нарушений прав мирных жителей, говорится в заявлении управления ООН в Женеве, распространенном в четверг.

"Очень жаль, что прекращение боевых действий, о котором было объявлено, было нарушено в понедельник, и что новая волна насилия вновь угрожает жизням миллионов мирных жителей в районе Идлиба, более миллиона из которых - дети. В период временного затишья многие мирные жители вернулись в свои дома, но в настоящее время находятся в районах, где были возобновлены атаки, и это ставит людей под серьезную угрозу", - отмечается в заявлении.

В ООН подчеркивают, что с конца апреля в связи с ростом напряженности в районе Идлиба погибли более 500 гражданских лиц, несколько сотен получили ранения. При этом порядка 400 тыс. мужчин, женщин и детей были вынуждены покинуть свои дома.

"Бомбардировки и артиллерийские атаки привели к значительному ущербу в десятках медицинских учреждений, школ, рынков, водопроводных станций и других объектах гражданской инфраструктуры", - заявляют в ООН.

"Стороны конфликта обязаны придерживаться своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, а виновные в нарушении этих норм должны понести ответственность", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Турция передала в ООН информацию о нарушениях, произошедших на северо-западе Сирии с начала года. В организации ожидают получения подобной информации и от России.

На прошлой неделе сирийские власти объявили о прекращении огня в зоне деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. "Режим тишины" вступил в силу 2 августа.

Позднее командование Вооруженных сил Сирии заявило о решении возобновить боевые операции в Идлибе из-за несоблюдения перемирия боевиками.

 
 
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ООН выражает сожаление в связи с прекращением "режима тишины" в Сирии, что стало причиной массовых нарушений прав мирных жителей, говорится в заявлении управления...
 
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