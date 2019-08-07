Румаса примет президент Кыргызстана Жээнбеков

Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в рамках своего визита в Кыргызстан встретится с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, сообщило правительство Кыргызстана.

"В ходе визита Сергея Румаса примет Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков", - сказано в сообщении на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что Румас в четверг прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан в рамках участия в юбилейном заседании Евразийского межправительственного совета.

В международном аэропорту "Иссык-Куль" в селе Тамчы Румаса встретил вице-премьер-министр Кыргызстана Замирбек Аскаров.

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС состоится 9 августа 2019 года в Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.