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Румаса примет президент Кыргызстана Жээнбеков
Источник материала: Интерфакс
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в рамках своего визита в Кыргызстан встретится с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, сообщило правительство Кыргызстана.
"В ходе визита Сергея Румаса примет Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков", - сказано в сообщении на сайте правительства.
В сообщении отмечается, что Румас в четверг прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан в рамках участия в юбилейном заседании Евразийского межправительственного совета.
Очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС состоится 9 августа 2019 года в Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в рамках своего визита в Кыргызстан встретится с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, сообщило правительство...
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