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Адвокат Атамбаева назвал задержание своего подзащитного незаконным

08.08.2019 17:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Правоохранительные органы не могут задержать Алмазбека Атамаева, так как он по-прежнему обладает неприкосновенностью и его права защищает Конституция, заявил адвокат бывшего президента Кыргызстана Сергей Слесарев.

"Согласно уголовно-процессуальному кодексу, задержание бывшего главы государства невозможно, так как он обладает неприкосновенностью, соответственно задержание Атамбаева незаконно", - заявил Слесарев в четверг "Интерфаксу".

По его словам, "права бывшего президента защищает Конституция, парламент не мог лишить его неприкосновенности, так как для этого не было правовых оснований".

Адвокат заявил, что "продолжит защищать права Атамбаева", но в настоящий момент не знает, куда из Кой-Таша привезли бывшего президента, и на каких основаниях его задержали.

Между тем ранее агентство 24.kg сообщило, что бывший президент в сопровождении сотрудников милиции доставлен в Главное следственное управление МВД, где он будет допрошен по факту захвата заложников и убийству замкомандира подразделения "Альфа" во время штурма дома в Кой-Таше".

Ранее в четверг президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на внеочередной сессии парламента, заявил, что "если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжком преступлении".

 
 
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Правоохранительные органы не могут задержать Алмазбека Атамаева, так как он по-прежнему обладает неприкосновенностью и его права защищает Конституция, заявил...
 
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